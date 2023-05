Elecciones 2023: el Gobierno distribuirá $455 millones a los partidos políticos

A través de la(DINE), oficializó la distribución anual del Fondo Partidario Permanente para las elecciones 2023, el cual asciende a poco más de 455 millones de pesos. Así se desprende de la Resolución 13/2023 publicada en el Boletín Oficial.El aporte del Gobierno nacional está destinado al desenvolvimiento institucional de agrupaciones políticas de orden nacional y distrital, de acuerdo con lo previsto en los artículos 9 y 10 de la Ley 26.215 de Financiamiento de los Partidos Políticos. La asignación de aportes alcanzó a 49 agrupaciones nacionales y 548 provinciales.El Fondo Partidario Permanente está conformado por el aporte destinado anualmente por la ley de Presupuesto General de la Nación; el dinero recaudado de las multas por la aplicación de la Ley 26.215 y el Código Nacional Electoral -de acuerdo con lo informado por la Justicia Nacional Electoral-; el producto de las liquidaciones de bienes de partidos políticos extinguidos, los legados y donaciones; los reintegros efectuados por partidos, confederaciones y alianzas; los aportes privados y los fondos remanentes.Del monto total destinado al desenvolvimiento institucional, el 20% se distribuye entre todos los partidos de forma igualitaria; mientras que el 80% se asigna de forma proporcional a la cantidad de votos que obtuvo cada partido político en la última elección de diputados nacionales (siempre que estos sufragios hayan alcanzado al menos el 1% del padrón electoral).En el caso de los partidos nacionales, el aporte señalado se distribuye en un 80% para los organismos de distrito, y el 20% para los nacionales. Mientras que, en el caso de los partidos políticos que cuentan únicamente con reconocimiento de distrito, los recursos disponibles se destinan a sus organismos partidarios.Faltan menos de tres meses para la realización de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en todo el país y, mientras tanto, 19 provincias decidieron desdoblar sus comicios por sobre las fechas nacionales en estas Elecciones 2023. El 11 de junio renovará la fórmula gobernadora, senadores y diputados provinciales, intendentes municipales y comisionados, y concejales municipales en todo el territorio. Competirán cuatro lemas y 181 sublemas en comicios en los que se elegirán 162 cargos, entre los que se encuentra el de gobernador y vicegobernador, 17 intendencias con sus concejos, 21 diputados y cinco senadores provinciales mediante el sistema de Ley de Lemas.El mismo día (11 de junio), los correntinos irán a las urnas para votar en sus elecciones legislativas locales, aunque no elegirán gobernador en este 2023. Se deberán renovar 15 bancas de diputados, cinco del Senado y concejales en los municipios que no adhirieron a las fechas electorales del calendario nacional.La provincia de Córdoba irá a las urnas el próximo 25 de junio por disposición de su gobernador, el candidato presidencial Juan Schiaretti, sin elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) previas. La Justicia Electoral de Córdoba confirmó que serán las 11 listas que competirán en las elecciones provinciales. En esa fecha se elegirán gobernador, vice, 70 legisladores y tres miembros del Tribunal de Cuentas.La Corte Suprema de Justicia de la Nación levantó la cautelar que había suspendido las elecciones provinciales para este 14 de mayo en Tucumán, ante la declinación a su candidatura como vicegobernador de Juan Manzur, actual mandatario, como compañero de fórmula de Osvaldo Jaldo. Así, le liberó las manos al Gobierno provincial que fijó para el domingo 11 de junio la nueva convocatoria a las elecciones.En Tucumán, más de 1.270.00 votantes (que representan cerca del 3,70% del padrón nacional) deben elegir gobernador, vice, 49 legisladores provinciales, 19 intendentes, 184 concejales y 93 comisionados comunales.Los mendocinos celebrarán sus PASO provinciales y los 11 departamentos que no votaron cargos municipales el 30 de abril también lo harán en esta ocasión. De esta manera, Mendoza se suma al conjunto de provincias que desdoblan sus elecciones de las nacionales.En tanto, en la provincia de Formosa la fecha de las elecciones está prevista también para el domingo 25 de junio. Sin embargo, en los últimos días hubo presentaciones judiciales para intentar impedir la postulación de Gildo Insfrán. La acción pretende que la Corte se expida respecto de los alcances del artículo 132 de la constitución de la provincia de Formosa. Según el diputado, su ambigüedad permite la reelección indefinida del actual gobernador Gildo Insfran.El artículo 132 de la Constitución de Formosa sostiene que "el Gobernador y el Vicegobernador durarán cuatro años en el ejercicio de sus cargos, y podrán ser reelectos". La falta de precisión en cuanto a la cantidad de veces que se puede reelegir es lo que para Carbajal es ambiguo.