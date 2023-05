"Viejas recetas fracasadas": contundente comunicado de la CGT contra Bullrich, Milei y Espert

la CGT destrozó las propuestas de reforma laboral y ajuste que los precandidatos presidenciales de Juntos por el Cambio Patricia Bullrich y José Luis Espert, y de La Libertad Avanza Javier Milei, de quienes señaló que tienen "planteos retrógrados", "viejas recetas ya fracasadas" y que "encienden una luz de alarma sobre la convivencia democrática y pacífica"

A través de un duro comunicado,“Colisionan de manera frontal con nuestra férrea determinación de defender el trabajo como valor social esencial para el desarrollo”, alertaron los dirigentes de la Confederación General del Trabajo mediante un texto que se difundió este jueves.En esa misma línea, advirtieron: "Frente a este tipo de planteos provocadores y retrógrados, que encienden una luz de alarma sobre la convivencia democrática y pacífica de nuestra comunidad, ejecutados por quienes -escudados en falsas promesas de modernización- presentan viejas recetas ya fracasadas como el despido arbitrario y masivo de trabajadores y trabajadoras, recortes de beneficios y jubilaciones en el sistema previsional de nuestros adultos mayores, la privatización del patrimonio público que sólo habilita grandes negociados de particulares, enajenando las riquezas de nuestro país, y un desguace interesado del sistema de salud que sólo deterioraría las prestaciones y coberturas médicas actuales, entre otras acciones; y todo esto en medio de amenazas explícitas de violar derechos laborales y garantías constitucionales”.Luego, y habida cuenta de que se reunieron con dirigentes de la oposición como Horacio Rodríguez Larreta, dejaron en claro que la central obrera “no está dispuesta a dialogar con quienes promuevan estas propuestas, reafirmando una vez más que todas esas iniciativas colisionan de manera frontal con nuestra férrea determinación de defender el trabajo como valor social esencial para el desarrollo y a las organizaciones sindicales como la principal herramienta de convivencia y crecimiento con equidad”.En el marco del evento empresarial AmCham Summit 2023, Bullrich se refirió al fin del cepo, la reforma laboral y el dólar único, y allí dejó en claro que planea facilitar los despidos injustificados como presunto mecanismo para invcentivar que los empresarios registren trabajadores.“Va a ser diferente para toda la gente que esta fuera del sistema; son 6 millones que están en blanco o en gris y ahí hay que trabajar sobre la indemnización, volviendo un número razonable porque hoy la indemnización no es razonable. Los convenios colectivos de ultraactividad hay que sacarlos porque es una espada de Damocles sobre las empresas; son convenios del año 1975, todo un sistema fuera de lo que es hoy la forma de trabajo”, dijo la ex ministra de Trabajo de Fernando de la Rúa.También habló de "una ley especial para los que están afuera del sistema, que son 8 millones de personas, y luego hay tres millones que tienen plan social, que lo vamos a reconvertir en un seguro de desempleo muy simple y económico que les permitirá pasar de tener cero seguridad social a tener un sistema simplificado”.Milei, por su parte, presentó ante la Justicia su plataforma electoral, en la cual blanqueó no sólo todas las medidas que propone, como la dolarización de la economía o la derogación de la ley del aborto, sino también que tiene pensada la eliminación de la indeminización por despido injustificado y su reemplazo por un sistema de seguro por desempleo que financiarían los propios trabajadores con aportes mensuales de su sueldo.En ese tipo de medidas, con matices, también coincide Espert, quien se iba a presentar como precandidato a gobernador bonaenrese desde su espacio político, pero a partir de su inminente acuerdo con Juntos por el Cambio competiría como precandidato presidencial por esa coalición.