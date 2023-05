Patricia Bullrich eligió candidato a gobernador bonaerense: Grindetti competirá con Santilli en las PASO

la precandidata presidencial de JXC Patricia Bullrich eligió quién será su representante como aspirante a gobernador bonaerense para competir en el PRO y en la coalición opositora de su mano: Néstor Grindetti será representante de los "halcones" amarillos y se medirá con Diego Santilli, hombre de Horacio Rodríguez Larreta, y con los dirigentes que disponga la UCR, donde por ahora suenan Maximiliano Abad y Gustavo Posse

Néstor Grindetti será mi precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires.



Como intendente de Lanús, Néstor vio de cerca la destrucción y la pobreza que generaron dos décadas de populismo y corrupción kirchnerista en el conurbano. Con decisión y gestión, luchó contra el… pic.twitter.com/JsEYHe4oOT — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) May 18, 2023

Gracias @PatoBullrich por la confianza! Quiero también agradecer a @JavierJiguacel, @delatorrej y @cristianritondo y a todo el equipo de la Fuerza del Cambio. No tengo dudas que juntos vamos a sacar a nuestra Provincia de Buenos Aires del atraso con firmeza y coraje. https://t.co/imqHZkTcvM — Néstor Grindetti (@Nestorgrindetti) May 18, 2023

el actuario es muy cercano a Mauricio Macri, tiene territorialidad por su gestión bonaerense, logra aceptación por parte de dos de sus alternativas y es amigo del tercero

Finalmente,Lo que arroja como principal conclusión la decisión de Bullrich es que ya tiene su candidato para competir con el elegido de Larreta para la Provincia, es decir el "Colo" Santilli., tuiteó Bullrich, minutos después de que la noticia ya circulara periodísticamente".La precandidata presidencial y ex ministra deagradeció a, los otros tres dirigentes amarillos que peleaban por la misma candidatura, y le valoró que trabajen "en unidad y con determinación para derrotar al kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires"."Estoy convencida de que para cambiar hay que conocer de cerca los problemas, vivirlos y saber solucionarlos. Necesitamos un equipo de bonaerenses para resolver los problemas de los bonaerenses. La fuerza del cambio llegará a la provincia", concluyó su publicación.A los minutos llegó la respuesta de Grindetti., escribió.Según hizo trascender a la prensa pero no dijo en su tuit, Bullrich optó para algunos hechos de capital político que confluyen en el intendente de Lanús en uso de licencia y presidente del Club Atlético Independiente por la salida de Fabián Doman:Así las cosas, Grindetti competirá en las PASO de Juntos por el Cambio, pero específicamente del PRO, contra Santilli, postulante bonaerense de Larreta.Bullrich se reunió esta tarde con Grindetti y De la Torre en sus oficinas de campaña, a pasos de la Plaza de Mayo. Más temprano estuvo con Ritondo. Este último tenía el ítem negativo de haberse sumado tarde al bullrichismo, una vez que María Eugenia Vidal se bajó de sus aspiraciones presidenciales. Además, el ex intendente de San Miguel y el actual jefe comunal de Capitán Sarmiento no veían con buenos ojos la alternativa del ex ministro bonaerense.Así, se trata de una decisión estratégica que le sirve a Bullrich para tener un precandidato competitivo y contener a los otros, es decir De La Torre, Iguacel y Ritondo, en su estructura, respaldando a Grindetti y contra el larretista Santilli. Además, el intendente de Lanús es amigo de Macri, por lo que retiene también en PBA la predilección "halcón" del ex presidente.El jefe de Gobierno porteño y la ex ministra de Seguridad habían acordado esta semana que en PBA dirimirían la candidatura en las primarias con un candidato a gobernador de cada presidenciable.Como Bullrich y el bullrichismo consideran un "facto" que son ella y su cara quienes, desde la presidencial, traccionan votos a cualquier candidato a nivel bonaerense o municipal, es que no dieron relevancia a las encuestas, que parecían favorecer a Ritondo, y se inclinó hacia Grindetti, con más estructura, experiencia, aceptación cruzada y feeling con Macri.A la espera del anuncio formal de su candidatura, Grindetti, presidente provisional del Club Atlético Independiente, ya había anticipado que si se confirmara eso, debería correrse del "día a día" en "el rojo" y quedar como vicepresidente."Mi sueño es ser gobernador. Estuve abocado estos días a Independiente, pero el sueño y por lo que vengo trabajando hace mucho tiempo es para poder ser candidato a gobernador, y si después Dios quiere, ser gobernador”, aseguró, por lo cual reconoció: “Si no me toca ser candidato a gobernador, yo en Independiente puedo seguir porque el tiempo me da. Pero si soy candidato a gobernador seguiré como vicepresidente y tomaré algunos proyectos que para mí son emblemáticos, que los lancé yo y creo que son importantes", explicó.