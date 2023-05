Elevarán el proyecto de ley de Hidrógeno Verde a Presidencia

#TransiciónEnergética | La secretaria @FlaviaRoyon confirmó la elevación del proyecto de ley de Hidrógeno al Congreso Nacional, para impulsar su desarrollo en el país. El anuncio se dio en el marco del Foro Global de Hidrógeno Verde 2023, que se está llevando a cabo en Bariloche. pic.twitter.com/OGze6ZZXpU — Secretaría de Energía (@Energia_Ar) May 18, 2023

La secretaria de Energía,, anunció que"completó su circuito administrativo" y quepara su consideración y firma, por lo que anticipó que su sanción permitirá "dar el marco para que este sector se pueda desarrollar".Al participar delque se realiza en la ciudad de Bariloche, Royon enfatizó que "las inversiones son siempre bienvenidas, pero también"."Esto lleva tiempo, discusión y lleva una construcción, porque lo que estamos discutiendo no es solo qué beneficios fiscales se pone dentro de la ley, sino de lo que estamos discutiendo es qué modelo de país queremos, qué modelo de desarrollo y que esta ley refleje eso", enfatizó la secretaria en un panel que compartió con la gobernadora de Río Negro,Además, Royon explicó: “Debatimos el proyecto en Trabajo, con las secretarías de Cambio Climático y de Asuntos Estratégicos, con Industria y Política Tributaria. Vamos a dar un marco para que el sector se pueda desarrollar como parte de un país y de una economía transversal, donde el hidrógeno se complemente con el plan gas, con el desarrollo del GNL y del sector minero”.El proyecto de ley de hidrógeno contempla el hidrógeno azul (a base de hidrocarburos con captura de carbono), el hidrógeno rosa (con energía nuclear como fuente), el hidrógeno verde (de origen en renovables) y el hidrógeno a partir de gas, pero con captura de carbono, pero que aborda "una mirada transversal, no es tan solo el hidrógeno, sino también del gas natural, el proyecto de GNL, las energías renovables, la energía nuclear y también el sector de la minería".Para Royon es necesario no hablar solamente de la posibilidad de la capacidad de generación de exportaciones y de la capacidad de inversión en el país: ", de cómo también la sociedad participa de los beneficios de la inversión y del desarrollo de estos sectores", dijo.Por esto, el proyecto de ley ya definidotiene entreporque presenta "el desafío de trabajar temas técnicos que hagan a la certificación de la producción del hidrógeno al desarrollo" para llegar a los distintos mercados globales.Por un lado, uno de los ejes abordados es elsobre lo cual definió que "el proyecto de ley contempla exigencias ligadas primero a los proveedores locales, porque donde se desarrollen estos proyectos, la comunidad local que está involucrada y que está más cercana a los desarrollo claramente tienen que percibir los beneficios".Pero además de la generación de mano de obra,, porque el sector el hidrógeno es un sector nuevo que aún tiene desafíos tecnológicos, por lo que se trata de proyectos que no son realizables en el corto o en el mediano plazo pero que Argentina puede acelerar sus curvas de aprendizaje" como ya realizó en otros sectores productivos.Otro punto clave abordado fue, sobre lo cual Royon precisó que "tiene claramente beneficios fiscales diferenciados por lo cual no contempla el hidrógeno gris, pero sí prevé un régimen diferencial premiando más al hidrógeno verde sobre el hidrógeno azul"."El proyecto tienecomo amortización acelerada del Impuesto a las Ganancias, también habla de los derechos de exportación con una mirada incremental y distinta a cada uno de los proyectos y por 30 años prevé el acceso al mercado libre de cambios, porque entendemos también de que las exportaciones que generan estos proyectos tienen que tener la capacidad", detalló la funcionaria.La iniciativa también propone ", que la autoridad de aplicación va a ir desarrollando de acuerdo a la razonabilidad, y a medida de que se vaya llevando adelante el desarrollo de estos proyectos", adelantó Royon.En una mirada similar a la que se buscará dar a la producción de GNL, la secretaria entendió que "los dólares que se generen por estas exportaciones tienen que servir también para que puedan promover el desarrollo de otros sectores en Argentina".En la apertura de la jornada, la gobernadora Carreras advirtió sobre los estragos que causa el cambio climático de cara a las próximas generaciones: "Es un tema que está en la agenda del mundo desde la perspectiva del consumo de energía y de la producción; el cambio climático nos pone cada vez mayor evidencia de los estragos que está haciendo con el bienestar de las poblaciones, y observamos los efectos acelerados".