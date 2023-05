Manes dijo que "no hay que enojarse con el votante de Milei" y pidió "darle pelea al PRO"

El diputado nacional y precandidato a presidente por laUCR), Facundo Manes, dijo que "no hay que enojarse con el votante de (Javier) Milei" y pidió "darle pelea al PRO". Además, afirmó hoy que lucha "para que el radicalismo lidere la coalición opositora" y enfatizó que su partidoEl neurocirujano, en declaraciones radiales a Radio con Vos, criticó al gobierno del expresidente, Mauricio Macri, por su comportamiento con la UCR:En ese sentido, indicó: "Yo vengo a darle pelea al PRO. Lucho para que el radicalismo lidere la coalición opositora". "El radicalismo no puede ser furgón de cola del PRO. Yo estoy en una situación en que el radicalismo debe pelear por el poder", aseveró el diputado nacional.El dirigente opositor destacó la campaña del radicalismo en las elecciones legislativas del 2021 y enfatizó que "la UCR se ha diversificado y ha evolucionado, algo que no han hecho otros partidos políticos, por eso estamos en condiciones de disputar el poder".Manes criticó además una eventual alianza de sectores de JxC con el espacio libertario liderado por Javier Milei: ". A su vez, remarcó: "No hay que enojarse ni criticar al votante de Milei, porque es alguien desesperado que busca creer en algo y nuestro desafío es captar la desesperanza y que sea nuestro".El presidente de la Unión Cívica Radica,, lanzó este domingo fuertes declaraciones en una entrevista con Todo Noticias. En un movimiento doble, el gobernador de Jujuy apuntó contra miembros del gobierno e ironizó con la imagen de moderación asociada a la UCR:Morales también fue consultado sobre las declaraciones recientes del ex presidente Mauricio Macri respecto a que las provincias del norte están bajo un régimen feudal y el gobernador de Jujuy aprovechó para despacharse: "No es el caso de jujuy. Macri, además, tuvo que aclararlo. Obviamente podés consolidar un modelo feudal, podría haberlo hecho yo pero no estoy de acuerdo. Es una ofensa que nos metan en la bolsa del feudalismo". Y continuó Morales: