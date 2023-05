Larreta le respondió a Alberto Fernández por la acusación sobre Favaloro: "Se fue al carajo"

#Declaraciones | La indignación de Horacio Rodríguez Larreta luego de que Alberto Fernández vinculara el suicidio de René Favaloro con su intervención en el PAMI.



💬 "El Presidente se fue al carajo. No se puede decir cualquier mentira para ensuciar al otro". pic.twitter.com/1K7oN3U7cD — Política Argentina (@Pol_Arg) May 23, 2023

El jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial del PRO,, le respondió este lunes al presidente Alberto Fernández al considerar que fue “una canallada” hacer una asociación entre su gestión larretista frente del PAMI y la muerte de René Favaloro , te da bronca que no tengan límites. Acá se puede decir cualquier cosa. Basta", respondió Rodríguez Larreta en una entrevista con el periodista Alejandro Fantino.En ese sentido, insistió en que “hay límites en la política”. “En esto de buscar votos hay límites, no se puede cualquier cosa, cualquier calumnia, cualquier mentira para ensuciar al otro”, manifestó Larreta.Sobre su gestión frente al PAMI el alcalde porteño explicó: “Lo manejaba Alderete y el tipo terminó preso por las denuncias que nosotros le hicimos por cómo administró. Llegamos al PAMI y había cero papeles."."Iniciamos un proceso de auditoria para verificar la deuda que nos iban reclamando y a los pocos meses que estaba ese proceso en marcha falleció Favaloro que es un prócer para la Argentina. Fue una pérdida enorme para nuestra ciencia", continuó Larreta.Al respecto, el jefe de Gobierno consideró queHay límites, no se puede hacer cualquier cosa por hacer política”.Al ser consultado por el conductor del programa sobre si pensaba demandar a Alberto Fernández por estos dichos, el precandidato de Juntos por el Cambio respondió: “La verdad es que fue una canallada tan ridícula, que no”.El propio Rodríguez Larreta subió a su cuenta de Twitter el video con el fragmento de la entrevista en la que le respondió al jefe de Estado, quien lo había criticado tan solo unas horas antes durante un acto que encabezó por el Día de los Trabajadores de Empresas Recuperadas en la localidad de lomas de Zamora.