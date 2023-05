Quiénes estarán presentes en el acto del 25 de mayo que tendrá como única oradora Cristina Kirchner

el gran ausente será el presidente Alberto Fernández y las dudas pasan por si estará presente Sergio Massa y Santiago Cafiero.

De cara al masivo acto del próximo jueves en Plaza de Mayo por los 20 años de la asunción de Néstor Kirchner, la mayoría del gabinete de Alberto Fernández ya recibió la invitación para estar presente en la convocatoria que tendrá como única oradora a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.Según pudieron recompilar medios periodísticos, el jefe de Gabinete que lanzará su candidatura presidencial el lunes, Agustín, estará allí para escuchar a Cristina Kirchner, al igual que la dirigente albertista y ministra de Desarrollo Social,VictoriaLa vocera de Presidencia, Gabriela, dirá presente. Otro de los incondicionales del mandatario como el ministro de Seguridad,, será otro de los que irán a Plaza de Mayo pese a su mala relación con La Cámpora. “Es un acto que a mí también me permite festejar y me llena de orgullo”, dijo este martes quien fue el primer ministro de Interior de Néstor Kirchner.El ministro de Obras Públicas, Gabriel, Daniel(Ciencia y Tecnología), Jorge(Defensa), Kelly(ministra de Trabajo), Tristán(Cultura) y Jaime(Educación) también estarán. Al igual que el ministro de Interior, EduardoA su vez, estarían presentes gobernadores, intendentes, senadores, diputados, dirigentes de organizaciones sociales, y las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.Por otra parte,El ministro de Economía tiene una reunión en Paraguay con el presidente Santiago Peña y después en Yacyretá, lo que dificultaría su arribo para el acto.Otra ausente serán la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidades, Ayelén Mazzina, quien participará en San Luis de actividades en el marco de los 20 años del primer gobierno de Alberto Rodríguez Saá, y su par de Salud, Carla Vizzoti, que participará de una asamblea de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ese día.Fuera del gabinete de ministros pero dentro de esa órbita hay otras faltas. El candidato a presidente del FdT, Daniel Scioli, estará en Brasil y no irá a la plaza.