Quiénes son y qué piensan los dos economistas del menemismo que Milei incluyó en su equipo si es presidente

se confirmó que dos economistas que supieron ser parte importante del gobierno de Carlos Saúl Menem integrarán el Consejo de Asesores de Javier Milei, si es que el líder de La Libertad Avanza y candidato presidencial resulta electo para llegar a la Casa Rosada

Milei con su hermana Karina y Carlos Rodríguez

Milei y Roque Fernández

A través de distintas publicaciones en redes sociales,Se trata de, quién sería el jefe del Consejo de Asesores Económicos de la presidencia, según lo que proyecta el referente de la Libertad Avanza, y en ese mismo organismo dentro del Poder Ejecutivo estaría acompañado por, quien fuera ministro de Economía y Presidente del Banco Central durante el gobierno menemista.El Consejo de Asesores Económicos será integrado por tres economistas notables que se ocuparán de asesorar al Presidente en materia de politica económica. Vale destacar que Milei mantiene también un diálogo permanente con, quien recientemente lo acompañó en la presentación de su último libro, yEntre otras cosas, entre julio de 1996 y 1998 Carlos Rodríguez se desempeñó como Jefe del Gabinete de Asesores del Ministro de Economía y Secretario de Política Económica. De 1998 a 2014 fue Director del Centro de Economía Aplicada. Fue Editor de la Revista UCEMA.Roque Fernández, en tanto, encabezó la política económica de Menem como ministro de Economía y luego al frente del Banco Central, el ente al que Milei pretende eliminar.La inclusión de los dos economistas en una hipotética gestión de Milei como presidente se conocieron luego de que el propio partido que conduce el libertario lo comunicara, junto a una breve reseña del recorrido de ambos en el mundo académico y la política.Milei, por su parte, se sumó a las repercusiones en las redes sociales, compartiendo los elogios que sus seguidores virtuales propinaron a los elegidos para integrar su probable equipo.“Seguridad e Inflación son las dos preocupaciones prioritarias en la población. Sin embargo solo se habla de la dolarización. La Reforma del Código Penal debe ser tan importante como la dolarización. Las Leyes tal como están protegen al delincuente a costa del ciudadano honesto. Deben ser cambiadas. La presunción de inocencia debe servir al policía que disparó, no al motochorro que robó”, tuiteó Rodríguez, frase que luego retuiteó Milei.Roque Fernández, en tanto, apareció en una fotografía junto al precandidato a la presidencia de la Libertad Avanza. En las elecciones legislativas de 2021 volvió a levantar el perfil, años después de aquella experiencia, al competir por una senaduría por la provincia de Córdoba. “El Fondo Monetario Internacional no le concederá un acuerdo a la Argentina para postergar el pago de su deuda si el Gobierno no presenta un programa económico nuevo con reformas estructurales”, evaluaba el ex ministro en aquella oportunidad, augurio que claramente falló.“Durante todas estas décadas compartimos la idea de que el país precisaba una nueva alternativa a los dos partidos populistas que se alternaban en el poder. Una alternativa de derecha liberal, orientada al libre mercado y a la economía abierta. Hasta este año no tuvimos éxito en el campo político, si bien hemos colaborado en la educación de centenares de profesionales altamente capacitados en economía”, contó Rodríguez luego de conocerse que trabajará para Milei.Y agregó: "Entonces apareció Javier Milei con La Libertad Avanza, que postula los mismos principios que nosotros hemos perseguido en todas estas décadas. Y está teniendo un enorme apoyo en grandes segmentos de la población”.