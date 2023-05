De Vido: "El trasvasamiento generacional no resuelve ningún problema, hay que consolidar poder político"

El exministro de Planificación Federal durante el kirchnerismose refirió a las elecciones de este año se diferenció de la vicepresidenta Cristina Kirchner al señalar que va a ser “una elección de cuartos y no de tercios”. Además consideró que "el trasvasamiento generacional no resuelve nada” porque “hay que consolidar poder político".porque, si tomas los casi 4 millones de personas que no fueron a votar en el 2021, yo no veo que haya hoy un entusiasmo enorme ni candidatos que puedan mover ese nivel de abstención. Ahí sí fueron tercios: la abstención, Juntos por el cambio y el Frente de Todos”, consideró De Vido en diálogo con el programa Y arriba quemando el sol por Radio Rebelde.Para el ex funcionario “l”. “Creo que tiene que haber unas PASO con fuerte participación popular en la elección de los candidatos que nos van a llevar a, por lo menos, la posibilidad del balotaje”, agregó.Al ser consultado sobre el posible armado de listas del Frente de Todos, De Vido señaló que habitualmente se nombran todos candidatos de la capital federal, sacando a Agustín Rossi que es de Rosario, y advirtió que hay “un gran conglomerado demográfico y”.“Por otro lado,Cuando Kirchner ganó por ese 21% teníamos 54 y nadie dijo en ese momento que había un trasvasamiento generacional.”, aseveró.Una clara referencia al video que publicó Wado de Pedro en tono electoral donde tomó la frase de discurso de asunsión de Néstor Kirchner en 2003, que decía: "Formo parte de una generación diezmada, castigada con dolorosas ausencias". Una idea similar había planteado Cristina Kirchner en la entrevista que brindó a C5N: "¿Qué espero? Bueno, que los hijos de esa generación diezmada sean los que tomen la posta".En ese sentido, insistió: “A mí me parece que querer, de alguna manera, disfrazar de trasvasamiento generacional este proceso electoral,y de esa manera retornar a los derechos de las grandes mayorías nacionales”.Y continuó señalando que “trabajar por los derechos para las minorías que son valiosos, que son democráticos, pero se tienen que ir caminando y llevando a partir de un proceso político donde la matriz central sea la recuperación de los derechos de los trabajadores, que deje de haber trabajadores negros o trabajadores de supuestas economías populares que de populares no tienen nada porque están manejadas por 4 o 5 vivos”.“Lo central es avanzar en la consolidación de una Argentina justicialista, yo soy justicialista y quisiera que se avanzara en ese sentido, y que se hablará claramente de que queremos un país con trabajadores sindicalmente organizados, que son la columna vertebral del movimiento político al que pertenecemos. Y no el joven, el viejo, lindo, feo, rubio, negro, ese esquema me parece que ya fracasó varias veces en la Argentina”, concluyó sobre cómo debería ser la propuesta del oficialismo De Vido.