Sergio Massa cerró u$s 1000 millones para las reservas desde China

La delegación argentina en Shanghai, China, tuvo su primer día de reuniones con empresas de energía y los acuerdos permitirán. Se trata de aportes para tres proyectos mientras que se esperan definiciones para el segundo tramo del Gasoducto Néstor Kirchner, donde las firmas deberán competir en licitación.En el Westin Hotel, donde se hospedan los funcionarios del Palacio de Hacienda, así como los representantes del legislativo -Cecilia Moreau y Máximo Kirchner- entre otros, Argentina recibió a los representantes de Ghezouba, Power China y State Grid.En esos encuentrosA eso se suman otros u$s 70 millones para completar la planta depuradora de Aysa de Laferrere que fue definida como prioritaria.Con State Grid, se cerró por otra parte el financiamiento para el proyecto AMBA 1 de transporte y distribución eléctrica y líneas de alta tensión que buscará evitar nuevos apagones y cortes y tendrá impacto para 8 millones de personas entre directo e indirecto, según confirmaron fuentes oficiales. son u$s 1100 millones de los que un tercio se desembolsarán con el acuerdo, lo que representa un primer giro por u$s 330 millones.En total, se trata de u$s 924 millones que tendrán impacto en las reservas del BCRA antes del 15 de julio. "Es importante acordar temas que sirven para el presente pero sobre todo acordar inversiones que servirán para el futuro", aseguró Massa tras el cierre de las reuniones en el centro financiero de china.agregó el funcionario ante El Cronista y los medios presentes en China., agregó cerca de las 10 de la noche en Shanghai.El ministro estuvo acompañado en las reuniones por la secretaria de Energía Flavia Royón, el titular de ENARSA Agustín Gerez, el asesor de presidencia Alejandro Olmos y el diputado del Frente de Todos Máximo Kirchner.