Victoria Tolosa Paz confirmó que será precandidata a gobernadora bonaerense por el Frente de Todos

La ministra de Desarrollo Social,, confirmó que será candidata a gobernadora por la provincia de Buenos Aires detrás de la postulación presidencial de Daniel Scioli.porque aún no saben quién es el candidato”, sostuvo la funcionaria en declaraciones a radio 10.Y consideró: “La única persona que sabe contra quien voy a competir en Buenos Aires es Cristina Kirchner”.“Hoy hay una foto con un posible escenario, quiero verlo en 15 días y más de uno se va a sorprender”, lanzó la funcionaria en medio de las expectativas por quién será el candidato a presidente que apoye el kirchnerismo, donde Eduardo “Wado” de Pedro es el que más resuena por la presidencia.Respecto al Embajador con el que se presentará valoró que “Scioli amplía, abraza y contiene, la figura de mayor amplitud es él”.Sobre el puesto que buscará conseguir , afirmó que los gobernadores “tienen que acompañar al candidato a presidente que más les gusta”. “”, indicó.Y agregó: “. No me quiero quedar con el punto que nos quedó afuera para ganar las elecciones, quiero que quede dentro del Frente de Todos”.Dentro del Frente de Todos“Voy a estar dando el debate y ayudando. Desde el punto de vista de candidatura, no estoy pensando en ninguna personal, solo en acompañar a Daniel Scioli. Creo que es un dirigente que puede aportar mucho”, manifestó en comunicación con La Patriada.Y añadió: “Es muy prematuro hablar ahora de cerrar los binomios. Hoy lo primero es que cada candidato exprese sus ideas: lo está haciendo muy bien Wado (De Pedro), Grabois, Rossi, Daniel (Scioli). Eso genera debate”.No obstante, Cafiero se pronunció en contra de las propuestas de la oposición. “Cuando uno ve que las derechas reaccionarias, que van contra los derechos adquiridos, avanzan sin ningún inconveniente porque tienen legitimidad de la política, discursos de odio y noticias falsas, hay que anteponerle democracia y participación”, señaló.