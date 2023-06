Gerardo Morales tildó a Patricia Bullrich de "soberbia"

Rechazamos la incorporación de Juan Schiaretti a @juntoscambioar. Somos el cambio o no somos nada. pic.twitter.com/yiu5ScvN5O — Laura Rodríguez Machado (@laurmachado) June 5, 2023

El presidente de la Unión Cívica Radical,, apuntó este lunes al llegar a la reunión de la mesa nacional de Juntos por el Cambio contra la precandidata presidencial Patricia Bullrich , a quien tildó de "soberbia" y le pidió que “baje los decibeles”.", sentenció Morales ante la prensa al ingresar al encuentro en la sede del partido.En ese sentido, el líder radical sostuvo que la disputa perjudica a la coalición: " (Rodríguez Larreta) , sobre todo de lado de Patricia”.Juntos por el Cambio suma ahora un nuevo capítulo en la interna por la incorporación o no a la alianza del gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti: mientras que desde el sector de Morales y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, impulsan la propuesta para “ganarle al kirchnerismo” en las elecciones, por el otro está el de Bullrich y el ex presidente Mauricio Macri."Hoy hay dos posiciones dentro de JxC:y allí estamos el Peronismo Republicano, la Coalición Cívica, un sector mayoritario, diría que el 80% del radicalismo y un sector del PRO que lidera Larreta, con una coincidencia en cuanto a que lo que necesita el país, que es salir de la grieta, de los extremos", expresó el mandatario jujeño.Esta mañana fue el PRO cordobés el que salió a oponerse y rechazó la incorporación de Schiaretti al partido al considerar que sumar como socio al gobernador sin consultarles y “sin medir consecuencias electorales en nuestros pueblos es una estrategia que rechazamos de pleno".Y pidieron"al Presidente del partido que defienda el federalismo electoral, a nuestros dirigentes y votantes cordobeses y a la estrategia de cambio que estamos defendiendo, rechazando la incorporación de Juan Schiaretti". "No somos todos los mismo: Somos el cambio o no somos nada”, remarcaron.Otro que salió a rechazar la incorporación del actual gobernador fue el candidato a sucederlo por la oposición Luis Juez, al ser consultado sobre esto Morales sostuvo que "no modifica la situación de Córdoba" y que ya hablarán con el candidato de Juntos por el Cambio en su momento."La incorporación de Schiaretti nos fortalece", remarcó el jefe de la UCR y precandidato presidencial.