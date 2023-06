Explota JXC: Macri dijo que Larreta quiere a Schiaretti porque está perdiendo con Bullrich

Macri rechazó este martes en on la posibilidad de sumar al gobernador de Córdoba a Juntos por el Cambio, pese a sus históricos e incluso recientes elogios al "Gringo", y aseguró no entender "las decisiones que viene tomando" Larreta aunque sugirió de manera clara que parece estar eligiendo esos caminos por temor a una derrota ante Bullrich, la otra precandidata presidencial del partido amarillo

El entrevistador Jorge "Petete" Martínez, condescendiente con la mirada del ex presidente, sostuvo que Larreta "está cambiando las reglas porque siente que está perdiendo" la interna con Bullrich, cosa que Macri avaló sin vueltas: "Tu sospecha es la que cada vez más gente tiene"

La batalla "fría" que venía gestándose, más o menos ordenada alrededor de ciertos límites y con determinados diálogos ásperos y opiniones directas reservadas para el ámbito de lo privado no existe más, y lo que ahora existe es unaEl conflicto alrededor de la incorporación principalmente dea propuesta de- aunque con apoyo de casi toda la coalición - y también de, con el rechazo de, avanza a paso firme hacia una no solución a partir de las duras expresiones que el ex presidente lanzó hoy contra el precandidato porteño del PRO.Es que"Cómo vamos a acordar con el PJ cordobés si han apoyado casi todas las leyes destructivas", disparó el ex mandatario entrevistado por Radio Mitre Córdoba, y además cuestionó que el jefe de Gobierno porteño plantee incorporaciones al espacio a ocho días para el cierre de listas.Bajo ese argumento, quizá el único racional que puede presentar Macri, planteó que la decisión de sumar dirigentes a JXC, sin precisar razones más que las temporales, y advirtió que esa postura"Las cosas tienen un tiempo y no podemos poner en crisis esto que hemos armado. No se actúa de manera improvisada, unilateralmente. La verdad que no está bien", enfatizó el ex presidente.En otro segmento, anterior, Macri lanzó una llamativa idea para darse autoridad de opinión sobre el tema: se autopercibió cordobés:, agregó.