El caso Schiaretti reavivó la guerra porteña en JXC: faltazo de Jorge Macri y guiño de Larreta a Lousteau

la novedad fue que Larreta, jefe de Gobierno de la Ciudad y precandadidato presidencial, encabezó una reunión de Gabinete ampliado que contó con la partipación del senador nacional Martín Lousteau, que compite por sucederlo por el radicalismo, pero no con Jorge Macri, aspirante a gobernar CABA por el PRO y ministro porteño

“Sea quien sea el que me suceda, acá lo veo a Martín, seguir transformando Buenos Aires”

Parece ser que la batalla en Juntos por el Cambio entorno a las incorporaciones deque revitalizó la pelea en el PRO entrey el tándem, a la vez revivió a cielo abierto el capítulo de la guerra en CABA, histórico bastión amarillo, pese a que Jorge Macri ya fue ungido como candidato único a jefe de Gabinete porteño.Esta semana, Larreta desde el PRO ydesde la UCR impulsaron, con otros apoyos de socios de JXC, la incorporación de Espert -que viene desde hace tiempo tratándose- pero sumaron la idea de ampliar a un "frente de frentes" con Schiaretti, gobernador de Córdoba, provincia en la que su peronismo no kirchnerista compite contra, representante de la coalición opositora nacional. Esa situación generó una batalla contra Bullrich y Macri, que le tiraron con todo al alcalde porteño y al mandatario jujeño.Esta mañana,La ausencia del primo dellamó la atención de los presentes, ya que además de que es el ministro de Gobierno porteño fue recientemente ungido como único postulante del PRO a la sucesión de Larreta. El ex intendente de Vicente López entró al salón cuando los funcionarios empezaban a despedirse. O sea, gambeteó tanto el discurso del precandidato presidencial como la foto conjunta, alimentando el vox populi de que prefiere a Patricia Bullrich.“Quiero agradecerles, porque sé que acá dejaron la vida, con la convicción de que se pueden hacer bien las cosas, y en la Ciudad las venimos haciendo y las seguiremos haciendo muy bien”, arengó Larreta en una parte de su discurso ante la atenta mirada de sus ministros y los dirigentes presentes.Pero luego, en ese eje, aludió directamente a Lousteau como uno de los candidatos a sucederlo, marcando la ausencia de Jorge Macri, física y simbólicamente:. El ahora ex jefe comunal de Vicente López aún no había llegado al cónclave.El cónclave fue citado a las 9 y comenzó con puntualidad. Finalizó a las 10.Primero habló Felipe Miguel, jefe de Gabinete porteño, y luego cerró Larreta. El alcalde hizo un repaso por las distintas áreas de gestión, como suele hacer en esas reuniones. Aunque hizo “un poquito más de arenga electoral por el contexto en el que estamos”, detalló uno de los testigos de la actividad.