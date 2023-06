Tras pedir un candidato de unidad, Kicillof se mostrará junto a Massa y De Pedro

Con @KicillofOk y @MalenaGalmarini revisando la agenda de acuerdos de Argentina con China por los proyectos que involucran a la Provincia de Buenos Aires. Laferrere, Agua Norte, AMBA II: son obras de cloacas, agua y electricidad que mejorarán los servicios a los habitantes del… pic.twitter.com/XazNgztow9 — Sergio Massa (@SergioMassa) May 27, 2023

En medio de la expectativa por las listas del Frente de Todos de cara a las elecciones presidenciales, el gobernador bonaerensese mostraría juntoy al ministro del Interior,o este jueves.Por un lado, Kicillof visitaría la Expo Escobar , mismo lugar al que asistiría De Pedro y donde Sergio Massa dará un discurso. Además, el mandatario bonaerense también se mostrará con la presidenta de AySA,en una recorrdia en la localidad de Pablo Podestá, en el municipio de Tres de Febrero. Las fotos no serán un gesto menor en horas en que los gobernadores del Frente de Todos parecen haber abandonado la idea de una PASO nacional y bregan por una "lista de unidad".Las fotos no serán un gesto menor porque se da en medio de las definiciones en el Frente de Todos sobre la decisión de realizar una PASO nacional y buscar una "lista de unidad".En el caso de la Expo Escobar en el Predio Floral de Belén de Escobar, y ante más de 550 expositores y actividades para toda la familia, el evento buscará posicionar al partido de Escobar como epicentro tecnológico del país, ya que estarán presentes las principales empresas de la economía del conocimiento que están allí instaladas, como las del Polo Tecnológico FlyTech, Mirgor y la desarrolladora de hardware y software Pixart, que acaba de inaugurar allí la primera planta inteligente de América Latina.y se realizará una transmisión oficial desde el área de Economía.Mientras que se mostrará junto a Galmarini y a De Pedro en una actividad vinculada a una obra de AySA, segunda vez en menos de quince días. La posibilidad de que esté en una lista crece.Días atrás, el gobernador afirmó que buscará la reelección junto a, pero tuvo que salir a retractarse rápidamente y dejar así en suspenso el cargo para la vicegobernación.El motivo del encuentro con la titular de AySA será la recorrida de una obra de la red cloacal que beneficiará a vecinas y vecinos de Pablo Podestá, en Tres de Febrero cerca de este mediodía, una localidad que gobierna el PRO con Diego Valenzuela.El sábado 27 de mayo, Kicillof se reunió con Massa y Galmarini. El encuentro lo dio a conocer el propio ministro a través de una publicación oficial en su cuenta de Twitter.Por lo que este jueves, De Pedro y Kicillof tendrán la foto que no pudieron componer la semana pasada y que también incluía al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Chiqui Tapia. La excusa era la cesión del Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata a la AFA para la realización del mundial de fútbol sub 20. Pero la eliminación temprana de la selección nacional pospusieron por segunda vez ese encuentro.