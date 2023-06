Mayra Mendoza y Fernanda Raverta entregaron resolusiones jubilatorias a vecinos y vecinas de Quilmes

La intendenta de Quilmes,, y la directora ejecutiva de ANSES,, entregaron este miércoles 655 resoluciones jubilatorias a personas mayores del distrito, en el marco del Plan de Pago de Deuda Previsional, en un acto que se desarrolló en el Teatro Municipal de Quilmes.“Gracias a la titular de ANSES, Fernanda Raverta y a todo el equipo de trabajo porque, a partir de la articulación que tenemos con las oficinas de ANSES locales en Quilmes, Bernal y en Solano, es queque hace poquito tiempo se sancionó en el Congreso y que hoy nos da la posibilidad para que muchas personas, mayoritariamente mujeres, puedan acceder al derecho a su jubilación”, señaló Mendoza.En relación a la actividad, la Jefa comunal especificó: “que han hecho durante sus años de vida. Así que, una vez más, junto a Fer, junto a todo su equipo de trabajo, estamos celebrando la posibilidad de garantizar derechos para nuestra ciudad”.Por su parte, Raverta señaló: “Estamos muy contentos de haber estado en Quilmes acompañando a Mayra Mendoza, que tanto hace por las jubiladas y jubilados, porque si bien desde ANSES estamos en todas las ciudades de la Argentina jubilando personas e iniciando jubilaciones gracias al Plan de Pago de Deuda Previsional, en algunos lugares el impacto de nuestros trámites y la cantidad de personas que se acercan son más, y eso es cuando del lado del intendente, del municipio y de la gestión local, hay compromiso y un fuerte trabajo para que no quede ningún vecino o vecina sin su jubilación”.Y agregó que: “. Nos costó mucho esfuerzo que sea aprobado en la Cámara de Diputados pero valió la pena porque se reconoce el esfuerzo de toda una vida de cada argentina y cada argentino”.En Quilmes, 2.936 personas iniciaron el trámite en las delegaciones locales y 655 ya están cobrando. Se proyecta que 10 mil personas más van a poder jubilarse con esta moratoria en el distrito.El Plan de Pago de Deuda Previsional representa el derecho a una jubilación. En el caso de fallecimiento, genera como beneficio una pensión y, para las mujeres, significa no tener que esperar hasta los 65 para acceder a su derecho a jubilarse.La medida posibilita que 800 mil argentinas y argentinos que tienen la edad jubilatoria pero no cuentan con 30 años de aportes (mujeres mayores de 60 y varones mayores de 65), porque sus empleadores no se los realizaron, regularicen su situación y accedan a una jubilación. Al día de hoy, 130 mil iniciaron el trámite en las oficinas de ANSES.Para iniciar la gestión, la persona debe solicitar un turno en www.anses.gob.ar, Trámites y Servicios, Turnos, Solicitar un turno y elegir Plan de Pago Deuda Previsional - Asesoramiento. Asimismo, en las localidades en donde hay más demanda de turnos para iniciar los trámites, ANSES abre sus oficinas los días sábado.