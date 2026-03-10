Kicillof se reunió con la CGT y las CTA para coordinar una respuesta a la reforma laboral

El gobernador bonaerense,, encabezó el lunes una reunión con dirigentes de la CGT y las dos CTA en la Casa de Gobierno provincial para coordinar una respuesta política y judicial frente a la reactivación de la, tras el fallo que volvió a poner en vigencia 82 artículos clave de la norma.El encuentro, que se realizó en el Salón de Acuerdos junto al ministro de Trabajo Walter Correa, se dio luego de la resolución judicial que volvió a poner en vigencia 82 artículos de la reforma, previamente frenados por una cautelar. La decisión reactivó los puntos más sensibles del esquema laboral promovido por la Casa Rosada.Durante la jornada, participaron referentes sindicales como Hugo “Cachorro” Godoy, Hugo Yasky, Héctor Daer y Roberto Baradel, además de funcionarios laborales de distintas provincias, en una señal de articulación más amplia frente al avance de la normativa.Uno de los ejes centrales del encuentro fue el análisis de la pérdida de competencias de los ministerios de Trabajo provinciales frente a la Ley Nacional N° 27.802, en particular en lo vinculado a la fiscalización y el control del cumplimiento de las condiciones laborales.Ahí, Kicillof sostuvo que “el objetivo es degradar los derechos laborales y desentenderse de su cumplimiento”, y remarcó que la provincia mantendrá su política de protección a los trabajadores. En esa línea, también planteó la necesidad de fortalecer la coordinación entre jurisdicciones frente a lo que definió como un avance centralista.Como resultado del encuentro, los participantes consensuaron un documento conjunto en el que identificaron 13 puntos críticos de la ley y expresaron preocupación por posibles incompatibilidades con la Constitución Nacional y las constituciones provinciales."Es una política que busca debilitar a la clase trabajadora", advirtió Godoy, quien además anticipó que las centrales sindicales impulsarán acciones para frenar su aplicación, incluyendo planteos de inconstitucionalidad. Al cerrar, los dirigentes coincidieron en que la coordinación entre provincias y gremios será clave en esta etapa, y adelantaron que continuarán las reuniones para definir una estrategia común.