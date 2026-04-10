Lanús creó una Mesa Interpoderes para coordinar políticas de seguridad y combatir el delito

El intendente de Lanús, Julián Álvarez
, firmó el decreto N° 1.341 que estableció la creación de la Mesa de Coordinación Interpoderes de Seguridad Local
del distrito. Se trata de un órgano estratégico de articulación entre el Ejecutivo Municipal, las Fuerzas de Seguridad, el Poder Judicial y el Concejo Deliberante, con el objetivo de prevenir y combatir el delito en el distrito.
“Habiéndose configurado el Departamento Judicial Avellaneda – Lanús, con todo lo que es el sistema de justicia, el Colegio de Abogados y la Asociación de Magistrados, es muy relevante que conformemos esta Mesa Interpoderes y abordemos juntos, de forma seria, la problemática que sea pero puntualmente las que están atravesadas en materia de seguridad, para lograr que los vecinos y las vecinas vivan en una ciudad mejor y más segura”, destacó Álvarez, quien estuvo acompañado por el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso.
Esta iniciativa permitirá institucionalizar mecanismos de trabajo en conjunto con la finalidad de optimizar la respuesta del Estado frente a las problemáticas delictivas y a los conflictos sociales
, a su vez que garantizará abordajes integrales, coordinados y sostenidos entre los distintos organismos intervinientes.
La misma estará integrada por representantes del Ejecutivo Municipal, del Honorable Concejo Deliberante y que será elegido por mayoría simple, de las fuerzas de seguridad local, del Poder Judicial, del Ministerio Público Fiscal, de la Defensa Pública General de la Provincia de Buenos Aires y del Poder Ejecutivo Nacional y Provincial, al igual que del Poder Legislativo Nacional y Provincial.