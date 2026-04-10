Lanús creó una Mesa Interpoderes para coordinar políticas de seguridad y combatir el delito

El intendente de Lanús,, firmó el decreto N° 1.341 que estableció la creación de ladel distrito. Se trata de un órgano estratégico de articulación entre el Ejecutivo Municipal, las Fuerzas de Seguridad, el Poder Judicial y el Concejo Deliberante, con el objetivo de prevenir y combatir el delito en el distrito.“Habiéndose configurado el Departamento Judicial Avellaneda – Lanús, con todo lo que es el sistema de justicia, el Colegio de Abogados y la Asociación de Magistrados, es muy relevante que conformemos esta Mesa Interpoderes y abordemos juntos, de forma seria, la problemática que sea pero puntualmente las que están atravesadas en materia de seguridad, para lograr que los vecinos y las vecinas vivan en una ciudad mejor y más segura”, destacó Álvarez, quien estuvo acompañado por el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso.Esta iniciativa, a su vez que garantizará abordajes integrales, coordinados y sostenidos entre los distintos organismos intervinientes.La misma estará integrada por representantes del Ejecutivo Municipal, del Honorable Concejo Deliberante y que será elegido por mayoría simple, de las fuerzas de seguridad local, del Poder Judicial, del Ministerio Público Fiscal, de la Defensa Pública General de la Provincia de Buenos Aires y del Poder Ejecutivo Nacional y Provincial, al igual que del Poder Legislativo Nacional y Provincial.