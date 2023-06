Congreso del Frente Renovador: Massa cerrará con un discurso en contra de definir la interna en las PASO

A menos de dos semanas para los cierres de listas, el(FR) liderado por el ministro de Economía,, celebrará este sábado su Congreso Nacional para definir la estrategia electoral de cara a las elecciones.El encuentro será este sábado desde las 16 en el estadio Movistar Arena -ex DirecTV- ubicado en Olivos 3215, de la localidad bonaerense de Tortuguitas, partido de Malvinas Argentinas, con 12.000 lugares reservados para los congresales y los militantes que coparán las gradas, según adelantaron los organizadores a Télam.y se espera que esté enfocado en bregar por un candidato de consenso en el Frente de Todos y en contra de la competencia interna que hoy impulsan los precandidatoslos dos últimos con el respaldo del presidente Alberto Fernández interna en la que, además, resuenan el nombre dey el ministro de Economía.El mes pasado, en el último encuentro de la mesa de conducción del Frente Renovador en San Fernando, Massa formalizó la convocatoria para el congreso de este sábado y dió inició al”, el eje central del discurso contra las PASO.“Es clave que el 10 de junio, cuando hagamos el congreso, fijemos una posición política respecto al respaldo de candidaturas. Cómo participaremos del Frente –de Todos- yl”, había expresado en aquel momento Massa.Ayer la presidenta de la Cámara de Diputados y miembro del FR, Cecilia Moreau , señaló que el congreso partidario de este sábado "no discutirá si Massa se presentará o no como precandidato presidencial", porque "lo primero que hay que hacer es ordenar la coalición" oficialista, ya que "no hay orden económico si el Gobierno no se ordena políticamente".Moreau aseveró que, pero alertó que Massa "no puede ser ministro de un Gobierno que se esté tirando barbaridades en los medios por unas PASO".