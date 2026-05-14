Jorge Macri pactó con Milei para salvar la caja porteña: amplió el Presupuesto con ayuda de LLA

El oficialismo porteño consiguió 24 votos afirmativos y 21 negativos, mientras que los 14 legisladores libertarios optaron por no votar, una maniobra parlamentaria que permitió reducir el número necesario para alcanzar la mayoría. El rechazo quedó encabezado por el peronismo y la izquierda, que denunciaron un incremento del gasto sin modificaciones estructurales en materia tributaria.

La negociación se aceleró durante la reunión de Labor Parlamentaria. La bancada libertaria que conduce Pilar Ramírez amenazó con bloquear el tratamiento bajo los términos impulsados por el PRO, lo que encendió alarmas en el macrismo. Frente a ese escenario, el bloque encabezado por Silvia Lospennato retomó conversaciones para destrabar la sesión. “Las leyes se negocian hasta último minuto”, deslizaron desde el oficialismo mientras buscaban cerrar el acuerdo.Como parte del entendimiento político, el PRO acompañó la adhesión al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones y al Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones, además de aceptar cambios en la ley Impositiva reclamados por La Libertad Avanza. El pacto dejó expuesta una nueva articulación entre el macrismo y los libertarios en la Ciudad, en momentos donde ambas fuerzas mantienen disputas públicas pero sostienen acuerdos clave para garantizar gobernabilidad.