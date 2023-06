Bullrich celebró la incorporación de Ritondo a su espacio

Lo que viene es para gente con coraje y decisión. Se integra Cristian con todo su equipo a La Fuerza del Cambio. Cada vez somos más los que construiremos un cambio profundo para revertir esta decadencia invivible.



A días del cierre de alianzas de cara a las elecciones, la precandidata a presidenta del PRO Patricia Bullrich anunció la incorporación del ex ministro de Seguridad bonaerense Cristian Ritondo a su equipo como líder la lista de diputados en la provincia de Buenos Aires y aseguró que "lo que viene es para gente con coraje y decisión”."Se integra Cristian con todo su equipo a La Fuerza del Cambio. Cada vez somos más los que construiremos un cambio profundo para revertir esta decadencia invivible. Con nosotros esta realidad cambia", indicó Bullrich a través de su cuenta de Twitter.Minutos antes, también a través de su cuenta de Twitter, el ex ministro de Seguridad bonaerense había confirmado que formaría parte del equipo de Bullrich con una extensa carta en la que reconoció que estuvo estos últimos años "trabajando junto a un gran equipo para ser candidato a gobernador de la Provincia, lamentablemente no me tocó esta vez. Pero soy parte de un equipo: el equipo del PRO y de Juntos por el Cambio, que desde hace años trabaja, con aciertos y errores, por construir un país libre, moderno, donde cada argentino pueda generar riqueza, trabajar y ser feliz y no depender de la dádiva de un político o un gobierno", admitió.El diputado de Juntos por el Cambio indicó que "decidimos trabajar junto a Patricia, Néstor y sus equipos, porque estamos convencidos que al populismo se lo combate con firmeza. Porque no podemos permitir que este gobierno siga destruyendo al país y a los bonaerenses"."Creo en ese país y estoy convencido que los argentinos tenemos que avanzar con mucha fuerza y valor para dejar atrás el modelo kirchnerista que tanto daño nos viene haciendo como sociedad", expresó Ritondo y finalizó expresando un mensaje de "unidad" en el partido opositor: "A partir del 14 de agosto, terminadas las PASO, vamos a estar todos juntos, y trabajaremos codo a codo para vencer al kirchnerismo y, sobre todo, trabajar en las soluciones que, desde el día uno, tenemos que darle a los argentinos".Por su parte, Néstor Grindetti, el precandidato a gobernador de Patricia Bullrich que disputará la interna bonaerense del PRO con Diego Santilli, el candidato de Horacio Rodrígue Larreta, también celebró la incorporación de Ritondo. "Siempre es importante sumar para llevar adelante un cambio nítido y profundo", afirmó.