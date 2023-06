Crimén de San Antonio de Padua: el vínculo con Juntos por el Cambio y el pedido de Larreta

El detenido por el crimen de Esteban Gabriel Izzo - dueño de un aserradero de la zona oeste del conurbano asesinado el viernes - tiene vinculos con Juntos por el Cambio. Es que el “Uruguayo” Walter Mario Rodriguez Sierra, de 53 años, estuvo al frente de las campañas de Ramiro Tagliaferro, en las legislativas del año 2017, en las elecciones de 2019 y también en las de 2021.

Estoy muy ansioso esperando el próximo tuit de Ritondo sobre este tema... pic.twitter.com/fZfj9R4yJc — El Bebe Cooke ⭐⭐⭐🇦🇷 (@ELBEBECOOKE2023) June 10, 2023

Los bonaerenses, cada día más indefensos. Esto no da para más. No podemos seguir así. Todo mi acompañamiento a la familia de Gabriel Izzo en un momento tan terrible e injusto. Ya es hora de que terminemos de una vez por todas con tanto dolor. pic.twitter.com/ZAxRzpIok1 — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) June 9, 2023

Espero que pases un excelente cumpleaños, @PatoBullrich. Nos espera un gran desafío para mejorar la vida de los argentinos, y sacar al país y a la provincia adelante. ¡Felicidades! 🎊 pic.twitter.com/Ed45ht2qFw — Cristian Ritondo (@cristianritondo) June 11, 2023

se refirió al crimen y mostró su acompañamiento. “Los bonaerenses, cada día más indefensos. Esto no da para más. No podemos seguir así. Todo mi acompañamiento a la familia de Gabriel Izzo en un momento tan terrible e injusto. Ya es hora de que terminemos de una vez por todas con tanto dolor”, señaló.Mientras el ex ministro de Seguridad bonaerense y potencial candidato a diputado nacional por la lista de La Fuerza del Cambio,, no se refirió al tema (al igual que) y dedicó un saludo de cumpleaños a Patricia Bullrich.