Advierten que la inflación en mayo se disparó al 9,1%

La inflación de los trabajadores alcanzó el 9,1% en mayo, acelerándose en 1,1 puntos sobre la de abril, mientras que en forma interanual supera el 115%, impulsado por una importante suba de los precios regulados por el Gobierno.Así lo indica el último informe del Instituto de Estadística de los Trabajadores (IET) de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) y el Centro para la Concertación y el Desarrollo (CCD).expresó el director general del CCD y ex ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta.El informe alerta que se trata del valor más alto en cuanto a inflación para los trabajadores registrados desde abril de 2002, cuando superó el 10% tras el salto inflacionario derivado de la salida de la Convertibilidad". Los analistas del IET advirtieron queEl informe señala quePor otro lado, se destaca la desaceleración del aumento de los alimentos. En ese sentido se indicaPara el coordinador del IET, Fabián Amico,", agregó.En la segunda parte se hace una referencia a la composición del empleo en los últimos 20 años y se advierte que desde 2015 los asalariados registrados vienen perdiendo terreno., se advierte.También, el trabajo presta particular atención a un segmento del empleo asalariado no registrado poco analizado hasta ahora: "El de los trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia". ", se sostuvo.