Espionaje ARA San Juan: recusaron a Borinsky para revisar el sobreseimiento de Macri

el juez de la Cámara de Casación Mariano Borinsky salió "sorteado" el viernes para completar la nómina que debe revisar el sobreseimiento del expresidente Mauricio Macri por el espionaje a los familiares, pero fue recusado por la querella que representa a dichas víctimas

Con una dilatación que parece eterna, entre el viernes y esta mañana, hundido aún sin preciones durante el gobierno de Juntos por el Cambio.Es queLa abogada, quien representa a los familiares de las víctimas, pidió que sea apartado por, habida cuenta de lasBorinsky fue designado por sorteo el viernes en reemplazo del juez Alejandro Slokar, quien también había sido recusado por "temor de parcialidad" pero del lado macrista, al igual que Carlos Mahiques, ex funcionario de María Eugenial Vidal y viajero a Lago Escondido, antes que él. Estas demoras para completar el tribunal retrasan la revisión de la situación procesal de Macri., explicó Carreras en un comunicado.Hasta ahora, los jueces confirmados por la Cámara de Casación para revisar el sobreseimiento de Macri pero también de los exjefes del espionaje de JXC,, son, a quienes ahora debía sumarse Borinsky.El sorteo se produjo luego de que las defensas de Macri, Arribas y Majdalani lograran apartar del expediente a Slokar. La Cámara Federal de Casación Penal debe revisar los sobreseimientos de los tres, dictados en julio pasado por la Cámara Federal porteña, cuando sostuvo llamativamente que las maniobras investigadas no correspondían a espionaje ilegal sino a tareas realizadas para garantizar la seguridad presidencial.En su momento, el fiscal ante la Cámara Federal porteña,, reclamó que se declare la nulidad del fallo que benefició a Macri, Arribas y Majdalani."Se trataba de personas que lo único que pedían era el esclarecimiento de los acontecimientos que rodearon los hechos concernientes a la pérdida de sus seres queridos. Considerar lo contrario no es más que revictimizar a las víctimas en contra de la normativa nacional", remarcó.