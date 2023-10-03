03.03.2026 / Judiciales

Comenzó el juicio oral por el hundimiento del ARA San Juan: la fiscalía sostuvo que era "una tragedia previsible"

El proceso tiene a cuatro militares acusados (al contraalmirante Luis Enrique López Mazzeo y a los capitanes Claudio Villamide, Héctor Alonso y Hugo Miguel Correa), quienes enfrentan cargos por el incumplimiento de los deberes del funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado.




En la sede del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Cruz comenzó el juicio oral y público por el hundimiento del ARA San Juan que provocó la tragedia de 44 tripulantes en noviembre de 2017. 

La fiscalía sostuvo que el hecho juzgado se trató de "una tragedia previsible" cuya responsabilidad debería recaer sobre el Estado argentino y los cuatro acusados.

El hundimiento y la implosión no se debieron a "un hecho fortuito sino que fue un desenlace previsible por el estado de la unidad que hizo posible el naufragio", consignó el Ministerio Público Fiscal representado Luis Alberto Colla, que subroga la Fiscalía Federal de Caleta Olivia.

El fiscal Julio Zárate, que forma parte del equipo de Colla, explicó al medio local La Opinión Austral que las condiciones técnicas del submarino "son muy complejas de resumir", pero enfatizó que el ARA San Juan "claramente no estaba en condiciones de enfrentar lo que enfrentó" y que esto no lo destaca solamente el Ministerio Público Fiscal, "sino también la jueza de la causa (NdR: por Marta Yáñez, de Juzgado Federal de Caleta Olivia) y la Cámara".

Valeria Carreras, la abogada querellante, representante de las 34 familias, aseguró en La Opinión Austral que a los marinos “los mandaron al muere”. “Represento a 34 familias y lo que tienen es más que expectativa, esperanza. Comparecemos ante un tribunal que nos garantiza imparcialidad y objetividad. No queremos favoritismos, queremos justicia y que se condene a los responsables”, indicó.

Cabe destacar que la fiscalía decidió desistir de los testimonios del expresidente Mauricio Macri y del exministro de Defensa Oscar Aguad, a pesar de haber sido vinculados con la causa. Ninguno fue citado declarar ante el TOF.

Las audiencias se celebrarán de lunes a jueves, semana por medio, con una agenda diseñada para facilitar el traslado de las partes involucradas. El Ministerio Público Fiscal y las querellas, lideradas por Valeria Carreras y Luis Tagliapietra, estiman que el veredicto podría dictarse durante el mes de julio.

