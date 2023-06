Casal dictaminó que la Corte no debe intervenir en la causa contra la re-reelección de los intendentes bonaerenses

El procurador General de la Nación,, dictaminó hoy que la Corte Suprema de Justicia de la Nación no tiene que intervenir en la causa contra la re-reelección de los intendentes bonaerenses y que el caso debe iniciarse en la justicia de esa provincia.Casal consideró que “” ya que no es de su competencia originaria como establece la Constitución Nacional y señaló que para que el máximo tribunal intervenga de manera directa en una causa “la demanda deducida debe fundarse directa y exclusivamente en prescripciones constitucionales de carácter nacional”.El dictamen de ocho páginas del procurador general, al que que accedió Infobae, sostiene queque traigan aparejada la necesidad de hacer mérito de ellas o que requieran para su solución la aplicación de normas de esa naturaleza o el examen o la revisión en sentido estricto de actos administrativos, legislativos o jurisdiccionales de las autoridades provinciales”.Aunque la Corte no está obligada a seguir el criterio de la Procuración y podría intervenir en las elecciones como lo hizo con las postulaciones de Sergio Uñac en San Juan y de Juan Manzur en Tucumán -casos en los que hace un mes suspendió las elecciones- y tiene pendiente de resolver si lo hará en la de Gildo Insfrán en Formosa.La causa contra la re reelección de los intendentes bonaerenses la inició a principio de mes en la Corte Suprema, presidente del partido PAIS de la provincia de Buenos Aires, con el abogado, la medida no sólo apunta contra las reelecciones de intendentes, sino que tambiénsi antes de esa fecha no resolvió el caso. Esta vez serían los bonaerenses los que encontrarían coartado su derecho a voto.Según la presentación de Alva actualmente hay 91 intendentes sobre los 135 que tiene la provincia de Buenos Aires con la posibilidad de ir por un nuevo mandato extendiendo su vigencia en el territorio hasta 12 años y eso “viola” la primera ley que se sancionó en 2016 durante el gobierno de María Eugenia Vidal que limitó la reelección de los intendentes a un solo período.En su dictamen, Casal manifestó: “, ya que el respeto del sistema federal y de las autonomías provinciales, exige que sean los magistrados locales los que intervengan en las causas en que se ventilen asuntos de esa naturaleza, sin perjuicio de que las cuestiones de índole federal que también puedan comprender esos pleitos sean susceptibles de adecuada tutela por la vía del recurso extraordinario”.