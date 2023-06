Lanzado como precandidato presidencial, Rossi da un informe de gestión en el Congreso

el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, se presenta ante la Cámara de Diputados para dar su informe de gestión sobre la marcha del Gobierno, con la novedad en este caso que lo hace luego de haberse lanzado como prencandidato presidencial del Frente de Todos

Por segunda vez desde que asumió el cargo,Según se conoció, desde los distintos bloques enviaronal ministro coordinador, en su mayoría vinculadas a la situación económica, la marcha de varias obras en el interior del país, la ejecución presupuestaria y aspectos vinculados a la política exterior.Con exactitud, del total de las consultas 738 fueron formuladas por los legisladores que integran el interbloque de Juntos por el Cambio (JxC). Es de esperarse que, además, los "halcones" opositores intenten lanzar chicanas en relación con la precandidatura de Rossi, hecho que podría motivar respuestas del funcionarios y que se desaten cruces.El funcionario comienza su informe a las 12 en la Cámara baja. Como de costumbre, debe iniciar con una introducción no leída, en la cual se destacan algunos indicadores positivos de la economía, así como en materia de salud y educación, anticiparon desde Jefatura de Gabinete.Rossi es jefe de Gabinete desde el 15 de febrero, cuando asumió la función en reemplazo de Juan Manzur, que regresó a Tucumán para ser candidato a vicegobernador, cosa que no pudo encarar por el polémico fallo de la Corte Suprema.El dirigente santafecino realizó su primera presentación ante el Congreso con su visita a Diputados el pasado 29 de marzo, y el jueves 11 de mayo lo hizo ante el Senado.De esta manera, el jefe de Gabinete cumple con su objetivo de concurrir al Parlamento todos los meses, alternadamente a cada cámara, como establece la Constitución en el artículo 101.En su última exposición, Rossi destacó los logros del Gobierno en materia de empleo, obra pública, salud, educación y defensa de los derechos humanos, al tiempo que subrayó el desarrollo vinculado al yacimiento de Vaca Muerta y el Gasoducto Néstor Kirchner. El funcionario habló también de la necesidad de que haya un debate sobre el funcionamiento del Poder Judicial en general y de la Corte Suprema en particular.Pese al proceso electoral, la intención del oficialismo es no paralizar la actividad de la Cámara y ya convocó para el miércoles a varias comisiones, entre ellas un plenario para avanzar en un dictamen de consenso en torno a la situación de los tomadores de créditos UVA, entre otras cuestiones.