Kicillof: "La derecha tiene muchos candidatos pero un solo plan: el ajuste"

Con cada aporte estás haciendo posible más infraestructura, salud y educación. Un Estado presente para seguir garantizando derechos y transformando la provincia con cada bonaerense.



¡Unidos hacemos más y seguimos #DERECHOalFUTURO! 🤝💙@arba pic.twitter.com/ohAcwol81W — Axel Kicillof (@Kicillofok) June 11, 2023

El gobernador de la provincia de Buenos Aires,reconoció hoy la existencia de un malestar en la sociedad, pero advirtió que los candidatos de la derecha "no podrán imponer que la salida es ajuste, la represión y la dinamita" y analizó que no es posible salir de una crisis con "más neoliberalismo".reflexionó el mandatario.El economista afirmó que la actual es una "etapa compleja", describió que "en todos los países, tras la pandemia y la guerra hay turbulencia económica, financiera, crisis alimentaria y de moneda" y planteó que "resulta difícil gobernar dando resultados en todo el mundo en términos de mejora de condiciones de vida con una situación internacional tan frágil".Si bien Kicillof admitió quee indicó que pese al crecimiento de los índices de empleo "no suben los salarios" al mismo ritmo que aumenta la inflación, destacó que "no podrán imponer que la salida es el ajuste, la represión y la dinamita". "(Elisa) Carrió dijo que van a ir a juicio por violación de derechos humanos por las reformas de ajuste que van a aplicar", graficó en diálogo con El Destape Radio.Luego, el gobernador reconoció que "no son elecciones fáciles", pero rechazó "que todo vaya a girar hacia un plan de ajuste consentido" porque la sociedad quiere respuestas como las que "damos nosotros" mientras queAsí, puso de relieve diversas acciones de gestión llevadas adelante por su administración "con presencia del Estado" y aseguró que "hay un trabajo de mediano y largo plazo, planificado en cada área de Gobierno: salud, educación, parques industriales, puertos, seguridad".En la entrevista, el mandatario señaló queEl gobernador bonaerense publicó en sus redes sociales un spot de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires ( ARBA) cuyo eje está centrado en la unidad los contribuyentes y el Estado para “hacer más” y garantizar los derechos ciudadanos.posteó el gobernador en Twitter.El mensaje llegó días después de que los gobernadores del Frente de Todos solicitaran “lista de unidad” en un encuentro que se desarrolló en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) de cara al proceso electoral que se avecina.todos llevados a cabo durante la actual gestión bonaerense.El spot, también hace un guiño a los integrantes del sector turístico, a los productores agropecuarios, a los trabajadores docentes y de la salud pública, al destacarlos como actores centrales del entramado social y económico del territorio bonaerense.