Últimas 48 horas para el cierre de alianzas: recta final para que el FDT y JXC resuelvan sus internas

A 60 días de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del 13 de agosto, mañana será una de las fechas más claves del cronograma electoral: la inscripción de alianzas.En medio de la indefinición y el estallido de algunas internas en las coaliciones más importantes del Frente de Todos y Juntos por el Cambio, según indica el cronograma de la Cámara Nacional Electoral.Ahora sabremos si las alianzas de ambos frentes se mantienen y presentan unidos en las PASO, con la suma de nuevos espacios, o si van en forma separada a los comicios.La principal coalición opositora, atraviesa una fuerte interna respecto a la decisión de incorporar nuevos aliados,e oponen.La Unión Cívica Radical realizó el lunes su histórica Convención Nacional en la que ratificó su pertenencia a Juntos por el Cambio y dejó en claro su vocación de ampliar la coalición opositora, aunque sin mencionar al gobernador de Córdoba, el peronistaLa incorporación de Schiaretti fue causa de cruces en las dos últimas semanas, quién sí logró sumarse a la alianza opositora fue el liberalrecibido la semana pasada en sociedad, sostuvo que el principal punto de acuerdo de JxC es el antikirchnerismo.Al bullrichismo le hubiera gustado que el radicalismo no hablara de ampliar la alianza. Eso no sucedió pero el armado de la ex ministra tampoco lo consideró un obstáculo infranqueable porque, más allá de la proclama, se aprobaron la continuidad en la coalición y el programa de gobierno.Desde las filas de la precandidata a presidenta por el PRO señalan que el año pasado, cuando se debatió la incorporación de Javier Milei,Sin embargo, también se dijo que la condición no es una ley escrita con fuego por lo que podría jugarse la fuerza de la mayoría. El PRO "blando", la UCR "blanda", el Peronismo Republicano, el GEN y Avanza Libertad se mostraron a favor de ampliar. Sólo el ala dura del macrismo y del radicalismo se ubicaron en contra.En principio, pareciera bastante difícil lograr que ambos sectores logren arribar a un acuerdo. Uno de los dos deberá ceder o la ruptura será inevitable. A pocas horas de establecer una decisión clara, sin embargo, Morales no deja de bombardear la figura de Patricia Bullrich. Mientras que en el Frente de Todos, aunque la definición formal de los candidatos será recién el 24 de junio, se desconoce aún si los diversos candidatos se presentarán en frentes diversos de lo que es la alianza oficialista.Hacerlo en la Provincia podría significar una estrategia para evitar una primaria en ese distrito gobernado por, quien buscará su reelección, contra la precandidata del 'sciolismo' la ministra. La presentación de una nueva alianza en la provincia podría derivar en que Kicillof vaya como candidato de alguno de los aspirantes a la Casa Rosada y no de todos.Mientras a nivel nacional cuenta con al menos tres precandidatos a presidente (), ase lo menciona como posible postulante y se desconoce aún cuál será la definición del Frente Renovador deque cerró su ultimo congreso del partido pidiendo unidad.Si bien la mayoría daba como un hecho la candidatura presidencial de Wado, había"Máximo y Massa quieren que sea Axel", aseguraba un referente que había hablado en las últimas horas con ambos. Una rumor el fin de semana alineaba a Axel para la presidencia, Massa para la senaduría, Wado para encabezar la lista de diputados y Máximo para la gobernación bonaerense. Varios comenzaron a repetirla, no queda claro si por información propia o para no aparecer afuera de la movida.Pero edistrito electoral clave en las elecciones nacionales. Cristina ya aclaró que no será ella quien haga cambiar de parecer al gobernador, por lo que sería difícil encontrar a alguien que pueda convencerlo.