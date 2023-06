Con internas y más dudas que certezas, JXC está reunido para definir nombre y alianzas

el gobernador de Córdoba, el peronista Juan Schiaretti inscribirá su propia alianza, Hacemos por Nuestro País.

¡BIENVENIDO JOSÉ LUIS ESPERT!



El cambio total y definitivo que los argentinos necesitamos para dejar atrás al Kirchnerismo enfrenta a Juntos por el Cambio a dos desafíos: que estemos más unidos que nunca y que al mismo tiempo nos ampliemos sumando nuevas ideas y gente de bien.… pic.twitter.com/ffOM4fSwuP — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) June 8, 2023

Este miércoles 14 de junio a la medianoche vence el plazo para la presentación de alianzas electorales y en medio del estallido de la interna de Juntos por el Cambio por la incorporación o no de nuevos socios, la coalición opositora está reunida para definir nombre y alianzas. Además, busca constituir la junta y un reglamento electoral.Hasta ahora se conoce oficialmente que se sumarán a la alianza el liberaly la referente del GEN. Mientras que lo que trajo múltiples cruces entre el ala dura del PRO, encabezada porcony el líder de la UCRno sucederá porqueEl encuentro se desarrolla desde las 13 en la sede del Comité Nacional, en la calle Adolfo Alsina, a metros del Congreso Nacional. Allí están el anfitrión Gerardo Morales (UCR), Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), Federico Angelini (PRO) y Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Republicano Federal). Junto a ellos estarán los apoderados de cada partido. También se espera que desfilen por ahí otros representantes de esos sellos y del resto de los espacios que rubricarán esta noche la integración de la alianza.El motivo del cónclave es formal, en parte, y político, a la vez. El cierre de alianzas tiene muchas exigencias legales que se deben cumplir con el debido proceso, conforme fija el derecho constitucional y electoral. Es que, cuando de discusión de poder se trata, cualquier desprolijidad técnica puede dar lugar a que algún interesado en generar daño solicite una impugnación, señale alguna nulidad. No se puede escapar nada. A la par, la negociación política para elaborar el reglamento electoral que dará las pautas para el armado de las listas de cara al 24 de junio. Todo importa. Y, otra vez, el reloj parece ir más rápido.Desde el larretismo, insisten en el ingreso de Schiaretti en una lista propia como extrapartidario o también en alguna nómina de Encuentro Republicano Federal, que lidera Miguel Ángel Pichetto y analizan una fórmula para sumar al peronismo no kirchnerista a la coalición opositora antes de que cierre la presentación de las listas en 10 días. Pero el mandatario cordobés ya manifestó públicamente que no se quiere sumar a JxC debido a la incorporación de Espert.La incorporación del liberal fue inicialmente resistida por Macri y Bullrich porque todo parecía ser una maniobra para sacarle votos a la candidata presidencial del PRO. Esta batalla sí la ganó el larretismo porque finalmente Bullrich cedió a que incluso que el diputado liberal se integre el espacio como candidato presidencial.Respecto al nombre, no hay mayoría para modificarlo e incluso la Convención Nacional de la UCR aprobó la ampliación del frente, pero ratificó la marca Juntos por el Cambio. Espert también insistía en cambiar el nombre para añadir la palabra “libertad”. Algo que parece que no se concretaría.Este miércolesque permita superar las diferencias antes de que venza el plazo legal, y habrá negociaciones para constituir la junta electoral y elaborar un reglamento que establezca los pisos y porcentajes para la integración de las listas después de las PASO. También se definirá ingreso de fuerzas como el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID).Al encuentro concurrirán, del PRO;de la UCR,, de la Coalición Cívica, y, de Encuentro Republicano Federal.Los detalles del reglamento electoral que discuten se complican por la pelea para repartir los espacios de poder y los tironeos para integrar las listas de candidatos., mientras que el larretismo, que insistía en listas de unidad, cambió de estrategia ante la ofensiva de la precandidata y avanza con la conformación de nóminas para disputarle el poder a la ex ministra de Seguridad.En medio de los intensos cruces del PRO, donde, además suman fogonazos Morales y la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, tambalean las candidaturas presidenciales de radicales como Gerardo Morales y Facundo Manes. El jefe de la UCR lo ratificó antes de la Convención Nacional del partido, pero en los pasillos de Parque Norte, donde deliberaron los radicales. Al día siguiente el radical no descartó una fórmula con Larreta.Por el lado de Bullrich, un candidato firme para secundarla es, jefe de la UCR bonaerense, auspiciado por Ernesto Sanz aportaría el peso del radicalismo en el interior de la provincia de Buenos Aires, un apoyo clave para facilitar el triunfo de Néstor Grindetti como candidato a gobernador ante el larretista Diego Santilli. Y las negociaciones todavía no están cerradas.