Lilita Carrió volvió a cargar contra a Macri: Quiere un ajuste brutal porque él nació rico

La fundadora de la, criticó otra vez con dureza a Mauricio Macri en medio de las negociaciones en la coalición opositora de cara al cierre de las alianzas electorales, que será esta noche, a las 23:59. “Si él no gana, no quiere que ganen los otros”, expresó en una entrevista radial con LT10 AM1020. Dijo además que es mentira que Macri es el fundador de Juntos por el CambioEn uno de los pasajes más viscerales de la entrevista, Carrió pronosticó los planes del ex presidente de la Nación., enfatizó.Según ella, la “destrucción” de la clase media generaría “una gran masa de pobre, el 60% de la población que va a responder al caudillo de turno”. Y de esta forma justificó el accionar del kirchnerismo: “Logró lo que quería: poner al borde del abismo a la clase media y construir una fábrica de pobres para mantener el poder en la Argentina”, analizó. Y remarcó su postura de no estar dispuesta a”, recordó.Volviendo a los orígenes del armado del bloque gobernante entre 2015-2019, Carrió recordó:, recordó. Y apuntó al fallecido Franco Macri:Otro de los puntos en los que hizo hincapié Carrió fue en la “pérdida de la identidad” del cuadro político opositor. “Toda la Coalición Cívica, la mayor parte del radicalismo y casi la mitad del PRO la seguimos manteniendo. Quizás la haya perdido Mauricio. La Nación me pidió que una la Nación y la uní, pero me costó”, expresó acerca de las fricciones internas de la fuerza cambiemita para dirimir las candidaturas para las próximas elecciones como así también el desembarco de Juan Schiaretti a JxC.sostuvo.Además hizo hincapié en las PASO santafesinas en las que la Coalición Cívica impulsa como gobernador al empresario Eduardo Maradona, de Cambia Santa Fe.señaló enviando un tiro por elevación al ex mandatario provincial Antonio Bonfatti, actual cabeza de lista a diputados provinciales.Con respecto a Carolina Losada, Carrió sostuvo que la candidata a gobernadora de Juntos por el Cambio “no conoce la provincia” y se dirigió a los funcionarios nacionales. “Para conocer lo que pasa tenés que recorrerla en auto”.