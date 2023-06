Como anticipó Carrió, Bullrich blanqueó que si gana formará alianza con Javier Milei

Juntos por el Cambio continúa sin poder asimilar sus internas y no sólo es una incógnita cómo transitarán el camino hacia las PASO sino, más aún, cómo gobernarían habida cuenta de las profundas diferencias políticas que expresan

En horas frenéticas de cierres de alianzas lo cual implica el avance hacia la definición de las candidaturas, cosa que se conocerá dentro de 10 días,Es que mientras que pública y expresamente para todo el arco "paloma", que incluye desde el sector PRO dehasta lay la, el límite para alianzas es, reconoció Bullrich, precandidata presidencial, en una extensa entrevista con la CNN adelantando qué intentará hacer si llega a la Casa Rosada.Juntos por el Cambio, con foco en el PRO y alianzas cruzadas con el radicalismo, llega mutilado por internas, sobre todo entre los sectores de Macri-Bullrich-Cornejo y el de Larreta-Gerardo Morales-Elisa Carrió.En las últimas semanas, reforzaron los cruces y las acusaciones mutuas respecto a la posibilidad de que el gobernador de la provincia de Córdoba, Juan Schiaretti, pudiera sumarse a JXC. Ahora, Bullrich redobla la apuesta y plantea que en caso de llegar a la Presidencia podría la aprobación de sus reformas con el aval de Milei, analizó.En esa línea, trató de explicar por qué cree importante aliarse con Milei: “El país tiene más de 500 leyes que van en contra de la producción nacional. Hay que devolverle el poder al ciudadano y quitárselo a la política y a la burocracia”.“Voy a poner normas muy claras de cuáles son las consecuencias de aquellos que tienen un plan social y deciden ir a la calle. No vamos a tener las calles tomadas, lo vamos a ordenar en el Código Penal. Desde el primer día no habrá mas intermediarios ni mas puertas formales que las del Estado. Mostraremos el camino del orden y la convivencia y el que no lo quiera tendrá sus consecuencias”, ejemplificó.La semana pasada, "Lilita" Carrió inició un camino de críticas contundentes hacia el sector "halcón" de JXC, pero apuntando los dardos en Mauricio Macri. En ese sentido, adelantó lo que hoy blanqueó Bullrich: