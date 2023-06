"Aunque pongan que hay que tener dos brazos": así confirmó Scioli su candidatura presidencial en las PASO

el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, ratificó su precandidatura presidencial en el peronismo y rechazó reglas electorales internas para las PASO que, según dijo, no respeten "la voluntad popular", en cuanto a las versiones que señalan que el kirchnerismo promueve un piso elevado de votos para la integración de listas de cara a las generales

¡Gracias a todos! Cuento con ustedes. Argentina tiene con qué y tiene por dónde.#MásQueNuncaDaniel pic.twitter.com/p9CZ4piLPf — Daniel Scioli 🇦🇷 (@danielscioli) June 13, 2023

Mediante una llamativa ironía sobre la consecuencia del accidente que lo llevó a perder un miembro superior,, expresó el ex gobernador bonaerense, que ya buscó ser presidente en los comicios de 2015 que terminó ganando Mauricio Macri, con ironía en una entrevista con Clarín.El dirigente peronista, que es acompañado en la precampaña por Victoria Tolosa Paz como aspirante a la gobernación bonaerense, sostuvo que es "respetuoso" con todos los sectores del Frente de Todos, que cambiará de nomnbre, y que no va a "descalificar a un compañero", pero confirmó que, pase lo que pase, va a competir."Soy respetuoso de todos los sectores, no van a encontrar una sola declaración mía descalificando a un compañero y no me voy a correr de ahí, pero tengo la convicción de participar y llevar adelante una propuesta de muchos peronistas”, aseguró.Es que hoy vence el plazo para la inscripción de alianzas y las versiones en el Frente de Todos -o como se denomine luego del trámite en la justicia electoral- sostienen que será el momento de las definiciones de fondo.Scioli rechazó la supuesta exigencia del kirchnerismo de que se requiera de un piso alto en las PASO para la integración de las listas que resulten ganadoras. "Pido que se respete la voluntad popular", dijo.