Milei logró alianzas para presentar candidatos a diputados y senadores en todo el país menos Santa Cruz

Luego de que se bajara su candidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires, el precandidato presidencial de La Libertad Avanza,, constituyó formalmente su alianza con cuatro partidos que le permitirán presentar lista de diputados y senadores en todo el país, excepto en Santa Cruz.El miércoles por la mañana el intendente de Chivilcoy, el ex comisario, anunció en conferencia de prensa su decisión de no encabezar la boleta del economista como aspirante a la gobernación paraaunque también habría habido diferencias en las negociaciones por el reparto de los cargos.El anuncio fue sólo horas antes del plazo para presentar las alianzas de cara a las elecciones con todos los partidos que la integran, tanto nacionales como provinciales.Milei hasta ese momento contaba con el respaldo del(PD),(UCyB) y(RF), que le dieron el aval para inscribir la fórmula presidencial que comparte con Victoria Villarruel. Pero si bien estos tres sellos tienen personería nacional, no cuentan con presencia en Chubut, Santa Cruz, La Pampa y Salta donde La Libertad Avanza tampoco presentó candidatos para las elecciones locales, por lo que no tenían ningún acuerdo con partidos de esas provincias.La idea del equipo armador de Milei, encabezado por, fue no presentar boleta a gobernador ni legisladores en todos los territorios y hacerlo solamente en aquellos en los que se pudieran garantizar un piso de votos de 10 puntos, algo que en la mayoría de los casos no consiguieron y comenzó a preocupar la cantidad de bancas en el Congreso.Entre las estrategias del equipo se buscó un acercamiento con el Partido Fe, que componen miembros de la Unión Argentina de Trabajadores(UATRE) y que estuvo en otro tiempo con Juntos por el Cambio y, después, con el Frente de Todos. El miércoles fue un día cargado de negociaciones yPor lo queque este año renueva dos diputados y sus tres senadores, aunque podría participar con boleta completa en Salta, donde también se eligen cuatro diputados; Chubut, con tres, y La Pampa, que renueva dos.Además, sumaron formalmente a Fuerza Republicana, en Tucumán; Republicanos Unidos, en Tierra del Fuego; Partido FE Río Negro, en Río Negro; Arriba Neuquén, en Neuquén, y La Libertad Avanza La Rioja, en La Rioja.Si bien la provincia de Buenos Aires no tiene un candidato a gobernador, logró sumar partidos locales y en la Ciudad de Buenos Aires, donde está el Partido Libertario de Ramiro Marra, que competirá por la jefatura de Gobierno.Además, Milei podrá competir con lista a diputados y senadores nacionales en Chaco, Catamarca, Corrientes, Santiago del Estero, Córdoba, Mendoza, Misiones, San Juan, San Luis, Jujuy, Formosa y Santa Fe, donde tienen personería el Partido Demócrata, Unión Celeste y Blanco y Renovador Federal, los tres sellos nacionales de La Libertad Avanza.