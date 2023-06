Eguía, candidato de Milei, durísimo contra el libertario: Es un enfermo

Eguía, el hombre de Milei en Neuquén, se le dio vuelta. Hoy, en su audición radial, lo defenestra en los peores términos. Lo trata de loco, enfermo, basura, traidor por negarlo a Bussi después del fracaso. Confirma que vende las candidaturas por plata y que vende franquicias. pic.twitter.com/AagywIHpzs — Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton) June 15, 2023

quien fuera candidato deen Neuquén, tras una elección irrisoria, que no alcanzó al 8%, y que tuvo sus altibajos (el periodista neuquino, en plena campaña, había amenazado con bajarse), en su editorial radial comenzó a ventilar internas de su espacio político y atacó en durísimos términos al libertario y líder de su fuerza:y hasta confirmó la venta de candidaturas y cómo el entorno del economista le sacó dinero.La editorial, que difundió a través de su Twitter el periodista Carlos Maslatón se llamó “la mentira de Milei”. Arranca con críticas políticaspero después pasó a campos personales. “Es un enfermo, mala persona, porquería, se merece que los escupamos por la calle, no que nos saquemos una selfie; se merece que la gente le diga sabe una cosa, usted es más chorro que los chorros”, dijo.También confirmó la venta de candidaturas –“él es el primer chorro, 20 días antes de las elecciones me llamaron para pedirme cargos para la legislatura de Neuquén”- y contó que Milei y su hermana Karina exigieron que le “paguen todo” en los dos viajes que hizo el libertario a Neuquén.