Fred Machado se declaró culpable de lavado de dinero y complicó todavía más a José Luis Espert

Federico “Fred” Machado, el financista del ex candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) en la Provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, se declaró culpable ante la Justicia de los Estados Unidos de los cargos de lavado de dinero y fraude, por los que fue extraditado a ese país. Sin embargo, rechazó la acusación por narcotráfico. De esta manera, el ex financista de Espert apunta a lograr un acuerdo que le permita cerrar las causas en su contra y una pena reducida.En ese camino complicó todavía más al ex candidato de Javier Milei, ya que al admitir ser culpable de lavado de dinero mediante transacciones financieras diseñadas para ocultar el origen, la propiedad y el control de los fondos, dejó a Espert como parte de ese mismo circuito en el que se buscaba blanquear fondos obtenidos de actividades ilegales.Espert es investigado por el fiscal Fernando Domínguez quien ya detectó indicios de lavado de dinero y enriquecimiento injustificado.Días atrás, el exdiputado hizo una presentación en el expediente para trasladarlo a los tribunales federales de Comodoro Py, en Capital Federal. La petición fue rechazada en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi, donde tramita una causa surgida en 2021, luego de que Machado fuera detenido en Bariloche, a pedido de un tribunal de Texas.El disparador fue una transferencia de 200 mil dólares realizada por Machado a Espert en enero de 2020. Durante años, el economista negó cualquier vínculo comercial con el empresario. Cuando el pago salió a la luz, sostuvo que se trataba de una consultoría para auditar una mina en Guatemala, pese a no contar con antecedentes en ese rubro. La investigación determinó que el contrato era por un millón de dólares y que no existen pruebas de que el trabajo se haya realizado.En el ecosistema libertario el escándalo Espert - Machado generó una crisis que terminó erosionando la posición del ex diputado y detonó tensiones internas que durante meses se intentaron contener. Machado tampoco es ajeno a esos vínculos. En Argentina fue defendido por Francisco Oneto, abogado de Javier Milei y dirigente de La Libertad Avanza. En Estados Unidos, en cambio, recurrió a Quinn Emanuel, uno de los estudios jurídicos más poderosos del mundo, conocido por representar a empresarios multimillonarios y figuras como Elon Musk. Formalmente, quien lleva adelante la defensa es el abogado Christopher Clore, especialista en delitos económicos complejos.En los tribunales federales estadounidenses, la reducción de cargos suele ir acompañada de cooperación. Nadie descarta que el empresario haya aportado información sobre mecanismos financieros, nombres de intermediarios o conexiones empresariales y políticas. Ese punto aparece hoy como una de las mayores preocupaciones para quienes compartieron negocios o vínculos con él durante años.