Petri arremetió contra Villarruel en un nuevo capítulo de la interna libertaria

El diputado nacional de La Libertad Avanza, Luis Petri, volvió a cruzar públicamente a la vicepresidenta, Victoria Villarruel, en un nuevo capítulo de peleas contra quien fuera la compañera de fórmula de Javier Milei en 2023.Ambos miembros del Gobierno mantienen una disputa legal a raíz de una denuncia penal que la vicepresidenta realizó contra el diputado por "calumnias e injurias".La denuncia había caído en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°2, a cargo del juez Sebastián Ramos. El letrado finalmente desestimó la denuncia ya que consideró que las declaraciones del exministro de Defensa no configuraban delitos de acción pública."No conforme con que la Justicia desestimara su denuncia penal contra mi persona, la Vicepresidente Villarruel va por más. Ahora insiste con una querella por calumnias e injurias y ¡Con mordaza legal para que no hable de ella!", acusó Petri en su cuenta oficial de X.El cruce fue más allá y llegó al resto de la esfera del Gobierno: el Presidente retuiteó el mensaje en su cuenta oficial de X.La mala relación entre Villarruel y el resto del ejecutivo volvió a quedar expuesta públicamente con las nuevas declaraciones cruzadas y movimientos judiciales que profundizaron la tensión dentro del oficialismo.La batalla legal comenzó cuando el diputado nacional, en diálogo con el medio TN, sentenció: “Cuando el Presidente habló de ‘aquellos que desde la oposición y el Gobierno se relamen por sentarse en el sillón de Rivadavia’ hizo alusión a una vicepresidenta que no estuvo a la altura de las circunstancias”.Aquella jornada ya había dejado señales visibles del distanciamiento entre ambos dirigentes. Durante la transmisión oficial del acto, las cámaras apenas mostraron a Villarruel, un gesto interpretado en el entorno político como otra muestra del deterioro de la relación con el Presidente.En esa misma entrevista, Petri también apuntó contra la titular del Senado por haber habilitado sesiones impulsadas por la oposición. “Debe haber pensado en ser presidenta. Creo que apostó al fracaso de nuestro gobierno. Abrió el Senado para que la oposición hiciera de las suyas”, sostuvo.El vínculo entre Milei y Villarruel viene acumulando fricciones desde hace meses. Dentro de La Libertad Avanza (LLA), uno de los principales reproches hacia la vicepresidenta gira alrededor de su rol en la sesión del Senado en la que se debatieron los proyectos vinculados al aumento jubilatorio y la emergencia en discapacidad.El oficialismo intentaba bloquear esas iniciativas al considerar que comprometían el equilibrio fiscal. Sin embargo, Villarruel habilitó y presidió la sesión, algo que generó fuerte malestar dentro del Gobierno.La vicepresidenta también fue cuestionada en reiteradas ocasiones por haber avalado aumentos en las dietas de los senadores, otro tema especialmente sensible para la narrativa libertaria. A eso se sumaron publicaciones críticas de Villarruel respecto al incremento de fondos reservados para la SIDE y algunos viajes oficiales del Presidente, intervenciones que terminaron de profundizar la distancia política entre ambos.En paralelo, dentro del oficialismo tampoco pasaron inadvertidos algunos gestos de acercamiento de la vicepresidenta hacia referentes del Partido Justicialista (PJ). Entre ellos aparecieron su participación en un acto en La Rioja junto al gobernador Ricardo Quintela y su visita a María Estela Martínez de Perón, viuda del expresidente Juan Domingo Perón.