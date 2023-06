Manzur podría lanzarse como candidato presidencial o ser vice del kirchnerismo

Juan Manzur busca posicionarse como el representante de los gobernadores en una fórmula del PJ a nivel nacional donde podría ser precandidato a Presidente o a Vice del kirchnerismo.

En medio de la tensión por las candidaturas presidenciales en el nuevo(UP) y tras la victoria electoral del peronismo en Tucumán,Según consignó El Destapea, muy cerca del cierre de listas pautado para el sábado 24 de junio, como candidato a presidente por el nuevo Unión por la Patria.Si bien Manzur tuvo que bajarse de la precandidatura a vicegobernador en Tucumán por la cautelar de la Corte, los candidatosse impusieron con holgura en las elecciones provinciales, donde el ex jefe de Gabinete nacional se mantuvo como jefe de campaña. Ayer se conoció el escrutinio definitivo y se confirmó que finalmente que el PJ ganó la capital San Miguel de Tucumán, la ganadora fue la peronista, quien aseguró:"Ojo, no solo presidente sino también ser parte de una fórmula y el vice de alguien. No queremos más fórmulas peronistas porteñas. Vemos los resultados y vienen fallando", anticiparon desde esa provincia fuentes del manzurismo a El Destape aunque rápidamente descartaron: "".Entre las posibilidades estaría entonces Eduardo “Wado” de Pedro , quien ni siquiera confirmó su candidatura presidencial, pero que tuvo una reunión en la previa al cierre de alianzas con el presidente del PJ nacional,. Además, Wado fue quien viajó a Tucumán apenas se dio el triunfo del peronismo en la provincia, llegó primero y le ganó para la foto hasta a Alberto Fernández, que recién fue el lunes a ver a Manzur y a Jaldo, el gobernador reelecto.Hace días Mazur fue consultado en Canal 9 sobre si podría acompañar a De Pedro en una fórmula y aseguró: ", cualquier dirigente en el peronismo que uno lo proponga para ocupar un lugar le va a decir que sí; eso es natural en nuestro espacio político".Desde el manzurismo señalan que el ex gobernador tucumano no quiere PASO, pero una candidatura a presidente podría licuar el voto de Daniel Scioli.