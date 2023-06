Capitanich sobre el caso de Cecilia Strzyzowski: "Haremos todo para que la búsqueda continúe"

Quiero expresar mi profundo dolor por los trágicos hechos ocurridos y mi solidaridad con la familia, su madre y sus hermanas. — Jorge Capitanich (@jmcapitanich) June 16, 2023

El gobernador de Chaco,, se refirió a la desaparición de Cecilia Strzyzowski , aseguró que hará "todo lo necesario" para garantizar continúe la búsqueda de la joven de 28 años que lleva una semana desaparecida y señaló que la gobernación puso a disposición un equipo especializado y que trabaja junto a la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros provincial."Haremos todo lo necesario para garantizar que la búsqueda continúe por todos los medios posibles, y siempre apoyaremos claramente los derechos de todas las mujeres en nuestra provincia. Estamos del lado de las víctimas, siempre", se comprometió Capitanich a través de sus redes sociales, al tiempo que se solidarizó con la familia de Cecilia y expresó su "profundo dolor".El gobierno de Chaco ofreció un equipo de 34 personas capacitadas y a la policía provincial para que actúe como auxiliar de la justicia. Desde que comenzó la investigación,Este viernes comenzó la búsqueda de otros dos sospechosos en la desaparición de Cecilia, un hombre y una mujer que el Equipo Fiscal Especial (EFE) que interviene en el caso a la policía chaqueña pidió buscar. Esperan localizarlos en los sitios que solían frecuentar, pero de no ser posible se solicitarán sus capturas al juez de Garantías Héctor Sandoval.En su hilo de Twitter Capitanich consideró "lamentable" la estrategia de "manipulación política", respecto a quienes buscan politizar la desaparición cuando este domingo competirá en las primarias provinciales. "Diferenciamos este lamentable hecho de cualquier estrategia de manipulación política que pretenda vincular al gobierno provincial en una operación mediática con noticias falsas. Esto es inadmisible para la democracia, la libertad de expresión y el respeto a los derechos políticos", sostuvo el gobernador.En ese sentido, confirmó que el Frente Chaqueño tomó la decisión de apartar de las listas a las personas involucradas en el caso y que hoy están detenidas. "Porque nos asiste una ética al servicio de la acción política", argumentó. Dijo que el Partido Socialista Unido, una de las listas oficialistas y que representaban los hoy investigados, no fueron junto al mandatario provincial en 2019."Decidieron participar en este espacio como lo hacen respetuosamente otros espacios que aún no compartieron plenamente lo que nosotros pensamos, forman parte de este amplio sistema de consenso y de unidad en la diversidad".