Anibal Fernández desmintió a Morales y explicó por qué Nación no manda fuerzas federales a Jujuy

La intervención de las fuerzas federales en territorio provincial no es una cuestión que puede disponer las autoridades del poder ejecutivo federal sin más, como antojadizamente lo insinuó la ex ministra de seguridad Patricia Bullrich. Parecieran desconocer las más elementales… — Aníbal Fernández (@FernandezAnibal) June 21, 2023

Luego de una jornada signada por la violencia en Jujuy, tras la aprobación de la nueva Constitución, Aníbal Fernández desmintió a Gerardo Morales y advirtió que no enviará fuerzas federales a la provincia. ", respondió el Ministro ante los cuestionamientos sobre la ausencia de los oficiales federales en el conflicto desencadenado en San Salvador.Además, aclaró que, a pesar de que la Policía de Jujuy actuó en flagrancia, la intervención de las fuerzas federales solo puede darseEn la misma línea, Fernández aseguró que como Ministro se encuentra a disposición, pero: "No envío fuerzas porque no corresponde que lo haga, debe llegarme una orden de un Juez o del fiscal. Si aparece, veremos cómo actuar. Yo no tengo que dar explicaciones de nada".El funcionario criticó los dichos de Gerardo Morales, quien cargó contra el presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Kirchner y el propio Aníbal por orquestar el ataque: "¿Ustedes pueden creer semejante estupidez? díganme una persona que haya actuado de forma impulsada, financiada e incitada para ir a provocar a Jujuy. ¿A quién se le ocurre? que las muestren las pruebas y que haga la denuncia".le dijo al Gobernador. "¿Qué tengo que estar metido yo? No voy a estar explicando lo que sucede con eso", concluyó.Lo confirmó la Cámara Federal de Salta, que sostiene que deben ser los jueces provinciales los que intervengan, apoyándose en una norma redactada por Fernando De La Rua. Había sido solicitada por ANDHES y el CELS.(CELS).El habeas corpus fue presentado por organismos defensores de derechos humanos y pueblos originarios. "De los hechos relatados no surge ningún elemento que permita inferir que fuerzas de seguridad nacional estén interviniendo en el conflicto o estén próximas a hacerlo, ni participando en los operativos que señalan", explicaron desde la Cámara Federal de Salta ante el rechazo del procedimiento jurídico.En es línea continpua con "El fallo fue firmado por Santiago French, Ernesto Sola Espeche y Luis Rabbi Baldi Cabanillas, quienes en el documento expresan que "sobre lo cual el redactor de la norma, senador Fernando De la Rúa, sostuvo que no puede someterse una autoridad nacional a las decisiones de un juez provincial, y viceversa, sin violar seriamente las reglas de la competencia”.