Caso Cecilia: el hallazgo de huesos y un objeto, y la declaración de Emerenciano Sena

Chaco continúa conmocionado por la desaparición de, este martes se realizó un rastrillaje con buzos tácticos de la policía provincial en el Río Tragadero, en Campo Rossi, y en el Canal Quijano y. Además, Emerenciano Sena declaró ayer y aseguró que él “no fue”, hoy declara Marcela Acuña.Ayer se realizó un operativo de cuatro horas detrás del barrio Emerenciano Sena y, según confirmaron fuentes judiciales, en la zona del Río Tragaderoque en serán peritados en el Instituto de Medicina y Ciencias Forenses de Chaco para confirmar o descartar si pertenecen a Cecilia, que permanece desaparecida desde el 1 de junio.Además, la nueva evidencia será mostrada a familia de Cecilia para identificar si podrían pertenecer a la víctima.El dato surgió durante la declaración deasistente de los Sena. Imputado por el delito de “homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas en calidad de partícipe secundario”,También en la tarde del martes, el ex precandidato a diputado chaqueñopidió declarar por primera vez en el marco de la causa por el presunto femicidio de su nuera Cecilia Strzyzowski, la joven que fue vista por última vez el pasado viernes 2 de junio en Resistencia, ingresando a su domicilio.Como el dirigente social chaqueño permanece alojado en la Comisaría 3ª de Resistencia, fue trasladado el martes a la tarde a la sede judicial y mantuvo un encuentro con su abogado Juan Carlos Saife, luego del cual declaró por primera vez como imputado ante los fiscales”, sostuvo el abogado ante los periodistas, aunque no dio detalles de lo dijo aseguró que Emereciano “quiso declarar para decir su verdad”. Según consignó Infobae, Sena negó haber estado en su casa el viernes 2 de junio y dijo que él "no fue".Al respecto el fiscal de Cámara, que también estuvo presente en la indagatoria, agregó: “Se lo vio entero. Es una persona que vino a ejercer su derecho a la defensa”. Tras la indagatoria, Sena —que llevaba casco— volvió a ser trasladado a la comisaría, donde permanece alojado desde que fue detenido.Por su parte, Marcela Acuña también pidió declarar antes el Equipo Fiscal Especial. “No me dijo por qué tomó la decisión. Yo no le aconsejé declarar. Ella pidió hacerlo espontáneamente”, agregó Saife, quien representa al matrimonio.ante la prensa negó estar vínculada al asesinato de Cecilia y aseguró que “no tienen pruebas” para vincularla.En diálogo con Radio Continental,abogado de la madre de Cecilia, formuló una nueva hipótesis: sostiene que la asesina es Marcela Acuña, la mamá de César Sena, el principal acusado.Arregín explicó: “Para la Fiscalía, el asesino sería César. Para nosotros, sería Marcela. Hay algo que se llama en técnicas de investigación penal la autopsia informática. Se trata de obtener un perfil de la persona que estoy investigando a partir de observar perfiles en redes sociales. Resulta que los perfiles de Cecilia y de César en las redes dan cuenta de una pareja de jóvenes enamorados. De hecho, se habían casado. No estaban separados, siempre estuvieron juntos. No pudieron convivir porque Marcela no los dejaba”, indicó el letrado.“Este chico estaba bajo la influencia terrible de su madre. Hay que entender que”, dijo el letrado.Entre otras cosas, el letrado querellante señaló que aquel 2 de junio -día en el que se vio a Cecilia por última vez en una cámara de seguridad-, Acuña se retiró de la casa de la calle Santa María de Oro a las 9.11 y que cinco minutos después ingresaron César y Cecilia. Nunca más se observó a la joven salir de ese lugar.