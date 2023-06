Gerardo Morales le respondió a Aníbal Fernández por el envío de fuerzas federales a Jujuy

El gobernador de Jujuy,desmintió este miércoles al ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, quien explicó los motivos por los cuales el Gobierno no envía fuerzas federales a la provincia norteña tras la represión desatada ayer., aseguró Morales en declaraciones radiales.sostuvo hoy que el Gobierno nacional ve conla situación en Jujuy, y consideró que lo que sucede en esa provincia es consecuencia de una "política desacertada" por parte de la administración de Gerardo Morales, que ordenó reprimir a manifestantes que protestaban contra la reforma parcial de la Carta Magna del distrito que fue jurada en una sesión de la Asamblea Constituyente.En relación al envío de fuerzas nacionales a la provincia, el funcionario explicó que no tiene "una orden de un magistrado o de un fiscal" para disponerlo y añadió que no envía fuerzas especialesla presencia de fuerzas federales, aseguró el ministro.Fernández dijo quecuando afirma que el Gobierno nacional tiene responsabilidad en incentivar las protestas e invitó al mandatario provincial a que "haga la denuncia y presente las pruebas de los que dice". "Si yo tengo una prueba la presento de inmediato, no que paso un dato a ver que pasa, y amenazo para hacerlo luego", sintetizó., apuntó el ministro en un mensaje a las autoridades jujeñas.Además, Fernández recordó que en medio del conflicto que vive la provincia, las fuerzas de seguridad jujeñas "le pegaron a todo el mundo; lastimaron gente en los ojos y hay un muchacho luchando por su vida porque le dispararon un cartucho de gas lacrimógeno"., subrayó Fernández.