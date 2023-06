Scioli fue a la Justicia electoral, la Junta Electoral y el PJ bonaerense contra el reglamento de Unión por la Patria

El sector del peronismo referenciado en Alberto Fernández desde la Casa Rosada que llevará como precandidato presidencial a Daniel Scioli y como precandidata a gobernadora bonaerense a Victoria Tolosa Paz finalmente recurrió a través de un escrito a la Justicial federal electoral, a la Junta electoral y al propio PJ Bonaerense para impugnar el reglamento interno promovido por el conglomerado kirchnerista conducido por Máximo Kirchner

En concreto, el documento fue redactado y firmado por el apoderado del espacio, el ministro de Seguridad de la Nación,, y fue presentado en el Juzgado federal con competencia electoral bonaerense, que está a cargo de; ante la Junta Electoral bonaerense; y también en el PJ bonaerense, que preside el diputado nacional y líder de La Cámpora.La presentación del espacio promovido por el Presidente de la Nación, por ahora sin blanquearlo, cuestiona el sistema de reparto de lugares en las listas para la Legislatura provincial y los concejos deliberantes. Según Scioli ésta “vulnera el derecho de las minorías”.El texto judicial presentado por, apoderados de la lista Unidos Triunfaremos, sostiene que la cláusula décima "es contraria a preceptos constitucionales elementales en una democracia representativa, y cercena la voluntad popular de los votantes, quienes luego de las PASO no verán reflejada en las listas su decisión ciudadana en forma proporcional y representativa".En esa línea, reclaman las "adecuaciones correspondientes" para que "el ejercicio del derecho constitucional de la minoría a la representación política no se encuentre conculcado (afectado)".. La parcialidad referenciada en la vicepresidenta Cristina Kirchner instaló que el piso para que ingrese la minoría debe ser del 30% y que en el caso de superarlo el primer legislador que ingrese será en el escalón 6/7 y 11/12 de la lista, según si el primer puesto es de una mujer o un varón. Aseguran, además, que esta información se discutió con todos los sectores presentes.El sciolismo argumenta que no se lo incluyó en esa discusión y que el acuerdo que habían alcanzado era para que el piso sea de 30%, pero que el primero de la lista perdedora, tanto para legisladores bonaerenses como para ediles, que entre en la nómina para las generales sea en el cuarto lugar, imitando la integración de listas de diputados y senadores nacionales por la provincia de Buenos Aires.“Entendemos que las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias son una herramienta de participación eficaz que permitirá sintetizar, a través de la voluntad popular, una lista que refleje la pluralidad de visiones contenidas en la alianza ´UNIÓN POR LA PATRIA`”, escribieron.Y agregaron: "Por eso entendemos que la cláusula décima del Acta Constitutiva cercena la voluntad popular de los votantes, quienes luego de las PASO no verán reflejada en las listas su decisión ciudadana en forma proporcional y representativa”.