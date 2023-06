El kirchnerismo le dio avales al sector de Scioli para que pueda competir en Unión por la Patria

los "partidos mayoritarios" de la coalición que dejó de denominarse Frente de Todos comunicaron que decidieron "facilitarle" avales a dicho espacio, que promueve la candidatura presidencial de Daniel Scioli, para que el embajador argentino en Brasil pueda competir en la interna

A horas de que el sector vinculado al presidenteen la interna del oficialismo de cara a las elecciones PASO 2023 decidiera judicializar su reclamo por el reglamento interno deen la provincia de Buenos Aires,En los hechos, significa que el diputado nacional y titular delhabilitaron avales, uno de los requisitos del reglamento que el albertismo impugna, para que Scioli pueda competir y presentar lista provincial y nóminas locales."En el marco del diálogo permanente entre los representantes de los seis partidos mayoritarios de Unión por la Patria (Partido Justicialista, Frente Renovador, Frente Grande, Kolina, Partido para la Victoria y Nuevo Encuentro), se decidió facilitarle los avales al sector de Daniel Scioli para que pueda presentar su candidatura presidencial", comunicaron desde este sector, referenciado en la vicepresidenta Cristina Kirchner.Luego de comunicar la formalidad, llegó el turno de cuestionar la legitimidad tanto del ex gobernador bonaerense como del actual mandatario nacional., señalaron.En ese punto, castigaron fuerte las chances de Scioli y la presentación judicial, electoral y partidaria que hicieron esta tarde: "Resulta sumamente extraño que alguien que aspira a conducir los destinos del país no haya conseguido los avales necesarios para ir a elecciones. Sin embargo, (los titulares de los partidos de UXP) consideraron que resulta más extraño aún que, incluso habiéndole facilitado dichos avales -sin los cuales no podría competir-, Daniel Scioli y Alberto Ángel Fernández hayan judicializado el reglamento que voluntariamente firmaron"., cerraron.