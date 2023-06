Tras el avance de Bullrich, Larreta anunció sus diputados por PBA: Pichetto y Lospennato

su adversario interno en el partido amarillo, Horacio Rodríguez Larreta, dio un paso de cara a las PASO y oficializó que su lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires estará encabezada por Miguel Ángel Pichetto, secundado por Silvia Lospennato

A horas de que, precandidata a presidenta del sector "halcón" del PRO dentro de Juntos por el Cambio, designara como su aspirante a vice al mendocinoAsí las cosas, el ex candidato a vicepresidente deen la derrota por la reelección competirá internamente con, cabeza de lista bonaerense de Bullrich. Además, en caso de lograr una victoria interna, primero, y de que luego Larreta se convierta en el próximo presidente, el acuerdo alcanzado es que el ex senador de todo el período kirchnerista presida la Cámara baja.Lospennatto, por su parte, es diputada nacional con una banca lograda hace cuatro años gracias a, quien ahora trabaja con Bullrich. Sin embargo, el año pasado se pasó a las filas "paloma" a través de un cargo en el gobierno porteño y ahora busca prolongar su estadía en el Congreso de la mano del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.Según las versiones que se hizo trascender a la prensa, mañana el larretismo hará una conferencia de prensa donde mostrará el armado bonaerense, territorio en el quecompetirá como precandidato a gobernador bonaerense con Néstor Grindetti, en la interna amarilla, para luego intentar destronar al peronismo, que iría con Axel Kicillof por la reelección.Pichetto tiene un perfil más "halcón" que "paloma". El dirigente peronista y jefe del partido Encuentro Republicano Federal aceptó la propuesta de Larreta, pero luego de que - según versiones - haya fracasado meses atrás en su intento de incrustarse en la estructura política de Bullrich, sin la cabida deseada por parte de la ex ministra de Macri, que radicaliza su rechazo a todo lo que huele a peronismo (aunque no siempre).Así las cosas, en el team "paloma" se espera conocer entre el viernes y el sábado quién será el candidato a vicepresidente de Larreta. En estas horas, pese al escándalo por la represión en Jujuy, es el gobernador de esa provincia, el radical Gerardo Morales, quien tiene más chances de aspirar a ese cargo.