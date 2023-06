Cristina Kirchner se reunió con Manzur y se define su candidato presidencial en Unión por la Patria

A días del cierre de lista yEl gobernador de Tucumán venía de anunciar su precandidatura presidencial, y en las inmediaciones del Congreso habían aparecido afiches sobre su postulación.De acuerdo con la agencia Télam, la vicepresidenta recibió en su despacho al gobernador de la provincia de Tucumán con quien celebró un encuentro de casi una hora.Manzur se retiró por la salida de senadores y se subió a su vehículo sin hacer declaraciones a la prensa que se encontraba sobre la acera de la calle Hipólito Yrigoyen.Manzur había dejado trascender sus intenciones de competir por la presidencia, aunque con el correr de las semanas los rumores lo ubicaban como posible candidato a vicepresidente. Curiosamente, las inmediaciones del Congreso amanecieron hoy empapeladas con afiches de su candidatura presidencial.. Su encuentro con la Vicepresidenta tiene relevancia política porque se da en un momento clave de la definición de las candidaturas del oficialismo.El gobernador tucumano lanzó su campaña presidencial a través de afiches. La Ciudad de Buenos Aires amaneció con su imagen pegada en las paredes y los carteles, y debajo la leyenda: “Manzur presidente. Con la fuerza del interior”. Sin embargo, no explicitó ese lanzamiento a través de las palabras. No dijo nada.Manzur hace tiempo que venían dejando saber que quería ser candidato a presidente, pero la elección en Tucumán y la decisión de la Corte Suprema de impedir que vuelva a ser candidato en tu provincia postergó su aventura nacional. El ex Jefe de Gabinete se presenta como un dirigente fuerte del interior del país que puede federalizar la fórmula que ponga en la cancha el kirchnerismo.Consciente de que sus pares reclaman una candidatura de unidad, Manzur cree que puede aportar los votos del norte grande a una a la fórmula.El tucumano es un jugador político de experiencia y entiende que si su candidatura presidencial no tiene el sustento suficiente, puede ser candidato a vicepresidente. Se imagina, según retratan algunos dirigentes que lo conocen, como compañero de fórmula de Sergio Massa o Eduardo “Wado” de Pedro, los dos nombres que están en danza desde hace largas semanas.El conglomerado peronista atraviesa una fuerte interna mientras se ultiman los detalles del armado electoral.Desde que arribó a la Jefatura de Gabinete, Manzur tuvo voluntad de competir en el ámbito nacional. Sin embargo, el desgaste abrumador de una gestión atravesada por una crisis política interna, fue limitando su accionar para construir una candidatura fuerte apoyado en su escritorio de la Casa Rosada.