El Presidente recibe a los gobernadores peronistas que insisten por la lista de unidad

El oficialismo vive momentos de intensidad por estas horas y las expectativas de cara al cierre de listas se incrementan. En este marco, un grupo de gobernadores peronistas estarían siendo recibidos por el presidente de la Nación para volver a pedirle una lista de unidad.

Los mandatarios provinciales piden que la candidatura de Daniel Scioli quede sin efecto y prevalezca lo que por el momento son rumores aunque están contando con mucho apoyo: la fórmula presidencial constituida entre el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro y el ex gobernador de Tucuma, Juan Manzur.Tras las reuniones de los últimos días, todo indica que el ministro de Interior y el ex gobernador de Tucumán serían precandidatos a presidente y vice en UXP, en el sector que lideran el kirchnerismo y el massismo. Se espera el anuncio oficial pero ya hay muestras internas de apoyo.La definición del binomio se habría acordado este miércoles, tras una reunión que mantuvo la vicepresidenta -Cristina Kirchner- con el ex jefe de Gabinete. En tanto, este jueves Cristina recibe al ministro de Economía, Sergio Massa, en su despacho del Senado.La semana pasada a través de un documento titulado “Unidad, más que nunca”, el cual fue firmado por los mandatarios provinciales pertenecientes a la Liga, pidieron “dejar de lado las apetencias individuales” e hicieron referencia a la necesidad de consensuar quiénes serán los candidatos que representarán a la coalición oficialista en las elecciones.