Atentado contra Cristina Kirchner: la querella de la Vicepresidenta reclamó el secuestro del celular de Milman

La querella de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner reclamó este jueves ante la Cámara Federal porteña que se ordene el secuestro del celular del diputado de Juntos por el Cambio (JxC) Gerardo Milman, para someterlo a una pericia que podría agregar una prueba "esencial" en la investigación del intento de asesinato cometido el 1 de septiembre pasado."Ninguna prueba desincriminó para nada a Gerardo Milman", advirtió el abogado Aldazábal y planteó como "esencial" la pericia sobre su celular en relación a la frase que se le adjudica haber pronunciado en el bar Casablanca, días antes del intento de magnicidio.Durante la audiencia en el Tribunal de Apelaciones, el abogado de Milman, Manuel Barros, calificó de "excursión de pesca" la investigación al diputado, al señalar que no hay motivos para que se secuestre su teléfono celular y recordó otros casos penales, como el del fallecido fiscal Alberto Nisman, cuando "se abrió el teléfono con consecuencias bastante feas, mostraron todo y no hacía a la investigación". "Después nadie se hace cargo", remarcó.Los abogados querellantes Aldazábal y José Manuel Ubeira participaron en la mañana del jueves y durante casi una hora de una audiencia ante los jueces de la sala I del Tribunal de Apelaciones Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, quienes también escucharon al defensor de Milman.Cumplida esta instancia, los magistrados quedaron en condiciones de resolver el planteo, en el marco del cual cuentan ya con el dictamen del fiscal ante esa instancia, José Luis Agüero Iturbe, quien concluyó que debe ordenarse el secuestro del celular.Para la querella de la Vicepresidenta, "realizar la prueba es imperante", sostuvo Aldazábal al inicio de la audiencia presencial realizada ante los tres jueces en el segundo piso de los tribunales federales de Retiro, en Comodoro Py 2002.El abogado recordó que borraron los celulares de una de las asesoras que estuvo con él en Casablanca y del mismo Milman en una reunión con un perito y a otra "le aconsejan comprar un iphone nuevo y decir que se había olvidado la clave de acceso" al almacenamiento remoto.El segundo en exponer fue Ubeira, quien sostuvo que de parte de la jueza Capuchetti "no hubo velocidad ni protección sobre las pruebas" y que Milman "debería haber entregado su celular como diputado"."Esta causa la llevamos a remolque en contra del sistema judicial", cuestionó Ubeira y dijo que "se aseguraron el borrado" de los celulares de Milman y sus dos asesoras presentes ese día en el bar, esto ocurrió "en oficinas que pertenecerían al partido de (Patricia) Bullrich".La querella también reclamó a la Cámara que revoque otra decisión de Capuchetti, vinculada a un límite temporal que se fijó para peritar el teléfono celular de una ex asesora de Milman, Carolina López Mónaco.