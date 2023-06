Santoro se lanzó para jefe de Gobierno porteño y competirá con Ronseblat y Artaza en UXP

El diputado por el Frente de Todos,confirmó que será precandidato a Jefe de Gobierno porteño y le competirá la interna de Unión por la Patria a los precandidatos Pedros Rosenblat y Nito Artaza."Voy ser candidato a jefe de gobierno porteño.", expresó Santoro en diálogo con Minuto 1.Para el legislador es importante "transformar el estado social para construirlo en un instrumento para la gente". En ese sentido, destacó que "hay que humanizar la ciudad" sumando "más espacios verdes", con foco en la conectividad de los ciudadanos. Además, consideró que "hay que apostar en serio a expandir la red de subterráneos".Sobre la gestión del PRO en la Ciudad, el precandidato de Unión por la Ciudad señaló: "Después de 16 años esta gente se quedó sin ideas. Hay problemas hoy que no son demandas y que no están problematizadas"., apuntó.En ese sentido, indicó que su objetivo es "construir una alternativa". "No hay que ser solamente oposición, hay que animarse a ir por el poder", destacó.En cuanto a la conformación de la lista, señaló que hasta el sábado a la noche van a tratar de “construir una unidad en el Distrito". "Acá hay que construir una unidad bien amplia, nuestro esfuerzo va a estar puesto en que todos los sectores que integran Unión por la Ciudad podamos confluir en una lista común.. Si no se puede, iremos a la PASO", explicó.Santoro intentó apaciguar la interna dentro del espacio al señalar recordar: "La discusión no es entre nosotros, es contra la derecha".