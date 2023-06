Cómo impactó en números el video de lanzamiento de Wado de Pedro

Amo profundamente a mi país.

Es necesario volver a representar y defender al país federal.

Recuperemos la esperanza y el orgullo de ser argentinos.

Quiero ser tu presidente, el presidente de todas las familias argentinas. pic.twitter.com/MpGfhrUT09 — Wado de Pedro 🇦🇷 (@wadodecorrido) June 22, 2023

Tras tantos rumores, finalmentea través de un video que compartió en redes sociales en el que expresó que quiere ser "el presidente de todos los argentinos".En un principio, cuando comenzaba a barajarse la posibilidad de que finalmente sea el ministro actual del Interior el candidato oficialista, circulaba algunospero las cifras de visitas, me gusta y compartir que recaudan en el último tiempo sus posteos demuestran que las estrategias de comunicación del ahora candidato han estado funcionando.pudo saber desde el equipo de comunicación de Unión por la Patria ligado al kirchnerismo quey 35 mil me gusta, mientras que en Instagram sumaba 900 mil reproducciones, 65 mil me gusta y fue 18 mil veces compartido alcanzando a 700 mil usuarios. Un gran alcance tuvo, además, en Tiktok donde ya contaba con 65 mil reproducciones y 10 mil me gusta.Algo similar ocurrió con el vídeo, a modo de sketch, que compartió con el actor Esteban Lamothe haciendo uso de el parecido de ambos. Aquel vídeo con un recorte de la entrevista completa en el que se hacen con personalidades invertidas, llegó en pocos días al millón de reproducciones. Sin embargo, el número que celebró el wadismo fue otro:Hoy el divertido vídeo en el que Lamothe le pregunta "¿Vas a ser candidato o no?" a Wado con roles invertidos ya pasa los 88 mil likes sólo en esa red social y el ministro ya es candidato de Unión por la Patria.